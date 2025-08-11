Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN

Tại Malaysia, Tàu 016 – Quang Trung và đoàn công tác sẽ tham gia các hoạt động tại bến, Lễ duyệt binh tàu Hải quân ASEAN và Diễn tập thực binh trên biển, bao gồm: Lễ khai mạc và bế mạc AMNEX 3; diễu binh đường phố, Hội nghị kỹ thuật Hải quân; tham quan và chiêu đãi trên tàu; lễ duyệt binh; vận động đội hình và tiếp tế trên biển; ứng phó với mối đe dọa an ninh trên biển từ xuồng cao tốc, chụp ảnh đội hình từ trên không và chào nhau trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, tiễn Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác lên đường tham gia AMNEX 3.

Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Thông qua diễn tập, tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; tăng cường quan hệ, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân các nước tham gia vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tàu 016-Quang Trung lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Việc Hải quân nhân dân Việt Nam cử tàu và đoàn công tác tham gia AMNEX 3 cũng nhằm thực hiện trách nhiệm thành viên Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN; đáp lại lời mời của Hải quân Hoàng gia Malaysia và thể hiện sự ủng hộ đối với các hoạt động đa phương quốc tế do Malaysia tổ chức.

Bên cạnh đó, chuyến công tác cũng là dịp để nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển; tích lũy kinh nghiệm tham gia và tổ chức các sự kiện quốc tế; tổ chức trinh sát, nắm tình hình các vùng biển trên tuyến hành trình