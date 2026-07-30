Tàu sân bay Mỹ USS George Washington đã cập cảng Tiên Sa và sẽ có lịch trình dày đặc trong 5 ngày tại Đà Nẵng trong

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington cùng 2 tàu khu trục hộ tống đang được tàu hoa tiêu Việt Nam hướng dẫn lai dắt vào Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Clip: ĐT

Lịch trình thăm Đà Nẵng của đoàn tàu sân bay Mỹ USS George Washington cùng 2 tàu khu trục hộ tống

Sáng 30/7, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hải quân hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 30/7 - 3/8/2026).

Chiều nay (30/7), tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì Lễ đón Đoàn tàu. Tham dự lễ đón sẽ có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, cùng một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Về phía Hoa Kỳ có Đại biện lâm thời, Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh, Tuỳ viên Quốc phòng cùng một số cơ quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tàu sân bay Mỹ USS George Washington tại Vịnh Đà Nẵng sáng 30/7. Ảnh: Đình Thiên

Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, nhóm Chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Các thành viên thuỷ thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao, tiếng Anh; thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi của địa phương.

Chuyến thăm Việt Nam của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ, các lần trước vào các năm 2018, 2020 và 2023.

USS George Washington là siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ. Đây là chiếc thứ sáu thuộc lớp Nimitz, đồng thời là chiến hạm thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của nước này.

Tàu do Newport News Shipbuilding chế tạo và chính thức được đưa vào biên chế ngày 4/7/1992.

Tàu sân bay USS George Washingto mang số hiệu CVN-73, có chiều dài gần 333 m, chiều rộng boong bay khoảng 77 m và lượng giãn nước đầy tải xấp xỉ 100.000 tấn.

Với kích thước này, USS George Washington được xem như một căn cứ không quân nổi, có khả năng triển khai lực lượng tới nhiều khu vực trên thế giới mà không phụ thuộc vào sân bay trên đất liền.