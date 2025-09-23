



Taxi công nghệ tông sập hàng rào, "húc" thủng tường nhà dân ở đường Nguyễn Công Khi, xã Hóc Môn, TP.HCM. Clip: CH

Đến hơn 14h ngày 23/9, Công an xã Hóc Môn cùng Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) xử lý xong hiện trường vụ taxi công nghệ bất ngờ mất lái, tông sập hàng rào rồi đâm thủng tường nhà dân ở đường Dương Công Khi.

Chiếc xe taxi công nghệ hư hỏng nặng sau khi tông sập hàng rào rồi đâm thủng tường nhà dân. Ảnh: CH

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, chiếc taxi công nghệ mang biển số 50H-337.xx đang lưu thông trên đường Dương Công Khi, đến đoạn gần giao lộ với đường Song Hành (xã Hóc Môn), đột nhiên leo lên vỉa hè, tông đổ hàng loạt cột bê tông và hàng rào lưới B40 của một khu đất trống.

Chiếc xe tiếp tục lao đi và chỉ chịu dừng lại sau khi "húc" thủng một mảng tường lớn của một căn nhà. Tại hiện trường, phần đầu xe taxi bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí bung. Bức tường nhà dân thủng một lỗ lớn, gạch đá văng tung tóe, làm hư hỏng nhiều đồ đạc bên trong.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có chở hai hành khách, gồm một nam và một nữ. Rất may, tài xế và cả hai hành khách đều không bị thương tích nào đáng kể.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.