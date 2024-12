Tay chân giả "Made in Vietnam": Mở ra hy vọng cho người lao động bị tai nạn Tay chân giả giá mềm "Made in Vietnam": Mở ra hy vọng cho người lao động bị tai nạn

Xuất phát từ nỗi niềm trăn trở làm sao để giúp đỡ những người không may mắn bị khuyết tật do tai nạn lao động trở nên tự tin hơn, anh Huỳnh Trọng Văn - Giám đốc Công ty cổ phần Y tế TVT đã tạo ra tay chân giả "Made in Vietnam" từ silicon với giá cả phải chăng.