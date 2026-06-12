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Pháp luật
Thứ sáu, ngày 12/06/2026 15:44 GMT+7

“Tay không” bán đất, người phụ nữ nhận cọc hàng trăm triệu đồng rồi bị bắt

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Diệu Bình Thứ sáu, ngày 12/06/2026 15:44 GMT+7
Dù không có quyền sử dụng đất thực tế để chuyển nhượng, một phụ nữ vẫn ký các hợp đồng nhận hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc của khách hàng.
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Ngày 12/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Ánh (SN 1971, trú thôn Sơn Phước, xã Bà Nà) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19-7-2024, Hồ Thị Ánh ký hợp đồng đặt cọc với ông N.K.T (SN 1970, trú phường Liên Chiểu) về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một lô đất thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 3, phường Liên Chiểu. Theo thỏa thuận, ông T đặt cọc 200 triệu đồng, trong đó đã chuyển khoản cho Ánh 120 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Thị Ánh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đến ngày 24/7/2024, Ánh tiếp tục ký thêm một hợp đồng đặt cọc khác với ông T để chuyển nhượng một lô đất khác cũng tại Khu tái định cư Hòa Hiệp 3. Theo hợp đồng, ông T tiếp tục đặt cọc 200 triệu đồng và chuyển khoản cho Ánh 120 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau thời hạn 90 ngày theo cam kết tại hai hợp đồng, Ánh không có đất để thực hiện việc chuyển nhượng như đã thỏa thuận. Dù ông T nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền đặt cọc hoặc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, Ánh tìm cách thoái thác và không thực hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định bắt tạm giam Hồ Thị Ánh để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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