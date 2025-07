Tây Ninh 4 ngày đầu sáp nhập, dân thắc mắc gì, gọi ngay lãnh đạo xã

Ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Thủ Thừa, Tây Ninh cho biết, dù đã đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7 nhưng do khối lượng công việc rất lớn, bộ máy đang dần vận hành đồng bộ để giải quyết công việc kịp thời. Thủ tục hành chính của người dân khi đến trung tâm hành chính công làm phải nhanh gọn, rút ngắn thời gian.

Theo ông Quân, UBND xã Thủ Thừa sáp nhập từ 3 đơn vị thị trấn Thủ Thừa, một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành (huyện Thủ Thứa cũ) đều là những địa phương trung tâm của huyện trước đây.

Trung tâm hành chính xã Lương Hòa luôn sạch đẹp, khang trang, bố trí đầy đủ cán bộ tiếp công dân. Ảnh: T.L

Sau khi chính thức sáp nhập, nhiều thủ tục hồ sơ của người dân có nhu cầu tăng cao. Trung tâm hành chính công, các bộ phận chuyên môn tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý đúng quy định, đồng thời hoàn thành rất sớm. Cán bộ giải quyết hành chính có nhiều kinh nghiệm.

Trên lĩnh vực an ninh trật tự, lực lượng công an, an ninh trật tự cơ sở đảm bảo trực tiếp nhận, xử lý khi nhận tin báo của nhân dân.

Anh Nguyễn Thái Phương (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thủ Thừa) nộp hồ sơ trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Trong vòng 30 phút, bộ phận hành chính công đã trả kết quả. "Nhanh thật, gia đình tôi ra phòng ngồi chờ chưa bao lâu đã được gọi tên", anh kể.

“Để tiếp nhận tất cả tin báo liên quan đến địa bàn xã Thủ Thừa, tôi cùng 2 phó chủ tịch UBND xã công khai số điện thoại cá nhân để thuận tiện liên hệ. Chúng tôi sẽ trực tiếp nhận và trả lời theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Người dân có thắc mắc, mạnh dạn liên hệ điện thoại UBND xã hoặc của cá nhân”, Chủ tịch UBND xã trao đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, Chủ tịch UBND Tây Ninh Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh trực tiếp đi kiểm tra thực tế hoạt động vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Lương Hòa và Thạnh Lợi.

Tại Trung tâm hành chính công, Đoàn công tác tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính và những vấn đề liên quan bộ máy tổ chức.

Sau khi báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã đánh giá cao quá trình nỗ lực, hòa nhập công việc nhanh của cán bộ 2 địa phương, không để hồ sơ tồn đọng mà giải quyết đúng thủ tục nhanh, gọn, vượt thời gian quy định.

“Cấp ủy, chính quyền cần phát huy khối đại đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã; rà soát, kiểm tra, xử lý các vấn đề về đất đai; chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng”, ông Út chỉ đạo.