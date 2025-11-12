Tây Ninh chuẩn bị đón thêm khu phức hợp đô thị - công nghiệp 147 ha

Tây Ninh thu hút hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt hơn 72%

Tập đoàn Tân Đô chính thức giới thiệu khu phức hợp đô thị công nghiệp Mai Bá Hương (Dragon Eden) tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng (tương đương 162 triệu USD) và được kỳ vọng trở thành tâm điểm phát triển mới ở cửa ngõ Tây Nam TP. HCM.

Dragon Eden do Tập đoàn Tân Đô làm chủ đầu tư, Công ty CP Mai Bá Hương đảm nhiệm vai trò phát triển dự án. Tổ hợp nằm trong khu đô thị công nghiệp Bắc Bến Lức với quy mô gần 900 ha, giáp ranh phía Tây Nam TP. HCM được quy hoạch hướng đến mô hình “đô thị liền kề khu công nghiệp”, vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa hỗ trợ hạ tầng nhân lực cho các khu công nghiệp lớn như Tandolang và Prodezi.

Phối cảnh khu phức hợp đô thị công nghiệp Mai Bá Hương (Dragon Eden). Ảnh: Chủ đầu tư

Theo công bố, khi hoàn thiện, Dragon Eden sẽ cung cấp khoảng 5.330 sản phẩm nhà ở, bao gồm bốn block chung cư cùng nhiều loại hình nhà thấp tầng, phục vụ hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia và người lao động làm việc tại khu vực giáp ranh Long An - Tây Ninh.

Theo đại diện chủ đầu tư, giai đoạn đầu của dự án tập trung triển khai phân khu đất nền và nhà ở thấp tầng với diện tích dao động từ 90 - 160 m2. Mức giá chào bán từ 26 triệu đồng/m2, dự kiến bàn giao vào cuối năm nay. Các sản phẩm này hướng đến nhóm khách hàng là nhà đầu tư và người dân có nhu cầu ở thực trong khu vực đang đô thị hóa nhanh.

Trước đó, trong Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và các công ty hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết, quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định có 59 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 16.800 ha, trong đó 47 khu công nghiệp đã được thành lập và 12 khu công nghiệp đang lập quy hoạch, chờ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến nay, 32 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích quy hoạch gần 9.500 ha, trong đó đất công nghiệp cho thuê hơn 6.910 ha, đã cho thuê hơn 4.990 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 72,22%.

Từ đầu năm đến nay, Tây Ninh thu hút 196 dự án đầu tư mới, gồm 139 dự án FDI và 57 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư hơn 800 triệu USD và 17.100 tỷ đồng; đồng thời có 156 dự án điều chỉnh vốn, làm tăng thêm gần 465 triệu USD và 1.124 tỷ đồng.

Theo số liệu mới nhất đến 20/10, các khu công nghiệp của Tây Ninh đã thu hút 2.548 dự án, tổng vốn đầu tư đạt hơn 17,6 tỷ USD và 230.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hiện đang tạo việc làm cho hơn 372.000 lao động.

Từ 1/7, Tây Ninh sáp nhập với Long An, lấy tên tỉnh mới là Tây Ninh. Tỉnh hiện là một trong những địa phương thu hút đầu tư mạnh tại khu vực phía Nam.