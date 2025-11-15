Tây Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu sẽ có chuyến làm việc tại Nhật Bản từ 16 đến 22/11. Ảnh: HH

Ngày 15/11, thông tin từ tỉnh Tây Ninh cho biết Đoàn công tác cấp cao của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ thực hiện chuyến xúc tiến đầu tư, thương mại và lao động tại Nhật Bản, kéo dài từ ngày 16 đến 22/11.

Cùng tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo kế hoạch, chuyến công tác sẽ tập trung vào ba địa phương trọng điểm của Nhật Bản là Tokyo, Yamanashi và vùng Kansai.

Điểm nhấn quan trọng nhất là chuỗi 3 hội nghị xúc tiến quy mô lớn được tổ chức dồn dập: Hội nghị kết nối đầu tư vùng Kansai – Tây Ninh tại Osaka (17/11), Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo (19/11) và Hội nghị xúc tiến lao động và đầu tư tại Yamanashi (20/11).

Các sự kiện này dự kiến thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan ngoại giao, hiệp hội thương mại và đông đảo doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản.

Thông qua các hội nghị, Tây Ninh sẽ giới thiệu danh mục các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng hoàn thiện và các chính sách ưu đãi cạnh tranh nhằm mời gọi các dự án đầu tư chất lượng cao.

Đồng thời, tỉnh cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xúc tiến đưa lao động Tây Ninh sang Nhật Bản theo mô hình đào tạo - tiếp nhận - làm việc gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn sẽ có các hoạt động đối ngoại quan trọng như chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và làm việc với các cơ quan đối ngoại, chính quyền địa phương phía Nhật Bản.

Các cuộc làm việc sẽ tập trung vào định hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực: Lao động, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất, logistics và thương mại.

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ thăm và làm việc trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực logistics hiện đại, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Mục tiêu là khảo sát thực tế về hạ tầng, công nghệ, mô hình quản trị doanh nghiệp, và tiếp cận kinh nghiệm tổ chức không gian công nghiệp – đô thị – dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Đây là cơ sở để Tây Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.

Hiện tại, Nhật Bản đang là nhà đầu tư quan trọng tại Tây Ninh với 176 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ 4 về số dự án và vốn đầu tư trên tổng số 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại tỉnh. Tổng cộng, Tây Ninh đã thu hút được 1.934 dự án FDI với tổng vốn hơn 24,4 tỷ USD.

Chuỗi hoạt động xúc tiến lần này là hoạt động ngoại giao quan trọng, tái khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư của Tây Ninh, đồng thời kỳ vọng tạo dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược từ Nhật Bản.