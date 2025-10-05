Tây Ninh: Hai công nhân may mắn thoát chết khi bị 10 tấm kính cường lực đè lên





Sáng 5/10, thông tin từ Công an xã Bình Đức (Tây Ninh) cho biết, 2 công nhân Đoàn Minh Hùng (52 tuổi) và Đặng Văn Lộc (34 tuổi, cùng ngụ xã Bến Lức, Tây Ninh) bị nhiều tấm kính cường lực từ trên ô tô tải đổ xuống, đè lên người gây đa chấn thương, bất tỉnh. Qua một ngày cấp cứu, nạn nhân đã dần hồi phục nhưng vẫn nguy kịch.

Công an, dân quân cùng người dân hỗ trợ đưa hai công nhân bị 10 tấm kính đè lên người ở xã Bình Đức đi cấp cứu. Ảnh: T.L

Khoảng 8 giờ ngày 4/10, tài xế ô tô tải chở 10 tấm kính cường lực từ TP.HCM về tỉnh Tây Ninh rẽ vào đường tỉnh 816 để chuyển vào lắp đặt cho công trình đang thi công.

Khi phương tiện dừng ven đường tỉnh 816 thuộc ấp 4, xã Bình Đức (Tây Ninh) đậu chờ đưa kính xuống, chuyển tới địa điểm bên trong, do tấm kính cường lực nặng, ô tô hơi nghiêng. Vừa tháo dây chằng bảo vệ trên ô tô, bất ngờ toàn bộ hơn 10 tấm kính đổ sập xuống. Hai nạn nhân đang đứng trong thùng xe cùng rơi xuống đường, nằm dưới đống kính.

Công an xã Bình Đức (Tây Ninh) nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu. Ảnh: T.L





Công an xã và người đi đường phát hiện lập tức đến ứng cứu, khiêng 10 tấm kính có chiều dài 3 mét, nhanh chóng đưa 2 công nhân ra ngoài.

Qua kiểm tra, 1 trường hợp bị mảnh kính ghim sâu vào vùng cổ, ngực, máu chảy ra nhiều. Nạn nhân còn lại bị kính đâm vào phần đầu, bụng. Cả hai đều ngạt thở do đa chấn thương...

Công an xã sử dụng xe công vụ đặc chủng để chở đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Bến Lức cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển về Bệnh viện tỉnh Tây Ninh.

Cả hai nạn nhân đang được điều trị tích cực.

Anh Nguyễn Lê Duy (40 tuổi, cán bộ xã Bình Đức, Tây Ninh) thông tin thêm: "Thời điểm này đoàn công tác của xã đang đi tuyên truyền trên tuyến giao thông gần nơi xảy ra. Khi phát hiện vụ việc, toàn bộ cán bộ, lực lượng công an có mặt xử lý nhanh vụ việc, nếu chậm vài phút, hai nạn nhân khó qua khỏi do ngạt thở".