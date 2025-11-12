Tây Ninh: Phát hiện 7 ổ dịch tả heo Châu Phi

Chiều 11/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, trong tháng 10/2025, ngành chức năng đã ghi nhận 7 ổ dịch tả heo châu Phi mới tại 6 xã, phường gồm: Tân Thạnh (2 ổ), Long An, Khánh Hưng, Thạnh Hóa, Bình Đức và Tân An (mỗi nơi 1 ổ). Hiện lực lượng chuyên môn đang triền khai các biện pháp dập dịch để tránh lây lan ra môi trường xung quanh.

Đàn heo đang được cơ quan thú y trực tiếp phun thuốc, khử trùng để dập dịch tránh lây lan. Ảnh: T.L

Theo thống kê đầu năm 2025 đến nay, Tây Ninh phát hiện 32 hộ chăn nuôi tại 18 xã, phường xuất hiện dịch bệnh làm cho 1.491 con heo (cân nặng 58.656 kg) buộc phải tiêu hủy. Hiện vẫn còn 4 hộ ở các xã Thạnh Hóa, Bình Đức, Tân Thạnh và Tân An có ổ dịch chưa qua thời hạn kiểm dịch 21 ngày.

Cán bộ thú y đang xử lý chuồng trại của hộ chăn nuôi để dập dịch lây lan. Ảnh: T.L

Để kịp thời ngăn chặn đạt hiệu quả tình hình trên, ngày 11/11, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khoanh vùng, giám sát, tiêu độc khử trùng và kiểm soát vận chuyển heo trong vùng dịch.

Cụ thể, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập đội phản ứng nhanh, chủ động cấp phát hóa chất, vôi bột và hướng dẫn người dân tiêu độc chuồng trại thường xuyên. Tất cả các trường hợp heo mắc bệnh đều được xử lý, tiêu hủy đúng quy trình kỹ thuật, không để dịch lan sang các hộ khác.

Tây Ninh hiện đang triển khai các biện pháp phòng, chống, bao gồm giám sát dịch tễ, thử nghiệm vắc-xin và đẩy mạnh truyền thông nâng cao ý thức người dân. Nhiều hộ chăn nuôi mong sớm được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình an toàn sinh học và tái đàn để ổn định sản xuất.

Gần cuối năm và Tết đến, ngành chuyên môn yêu cầu các địa phương không chủ quan, phải đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu, bảo vệ đàn vật nuôi và duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp.