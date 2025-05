TMZ đưa tin ngày 9/5, luật sư đại diện cho Justin Baldoni, Bryan Freedman, có văn bản triệu tập Taylor Swift làm nhân chứng trong phiên tòa giữa nam đạo diễn và nữ diễn viên Blake Lively, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Ngay sau đó, người phát ngôn của giọng ca Cruel Summer gửi thông cáo báo chí đến các hãng truyền thông Âu - Mỹ, với nội dung chỉ trích lệnh triệu tập. Lập trường của phía Taylor là nữ ca sĩ không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa Lively và bạn diễn trong tác phẩm ăn khách It Ends With Us.

“Taylor Swift chưa bao giờ đặt chân đến phim trường của bộ phim này. Cô ấy không tham gia vào bất kỳ quyết định tuyển diễn viên hay sáng tạo nào. Cô ấy không soạn nhạc cho bộ phim. Cô ấy chưa bao giờ xem bản dựng hoặc ghi chú nào về bộ phim. Cô ấy thậm chí còn không xem It Ends With Us cho đến vài tuần sau khi phát hành công khai và đi vòng quanh thế giới trong năm 2023, 2024 để thực hiện chuyến lưu diễn lớn nhất trong lịch sử”, tuyên bố nhấn mạnh.

Theo văn bản, mối liên hệ giữa Taylor và bộ phim chỉ dừng lại ở việc cô cho phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet. Tuy nhiên, cô không phải người duy nhất làm điều đó, có 19 nghệ sĩ khác cũng có tác phẩm được sử dụng trong phim.

Người đại diện cáo buộc Taylor Swift bị lợi dụng nhằm thu hút sự chú ý từ công chúng, bằng cách tạo tin giật gân cho báo lá cải thay vì tập trung vào sự thật của vụ án.

Blake Lively và Justin Baldoni là diễn viên chính trong bộ phim It Ends With Us (công chiếu vào tháng 8/2024). Trong phim, hai người đóng vai người yêu của nhau. Tuy nhiên, ngoài đời, họ bất hòa đến mức kéo nhau ra tòa.

Gần cuối tháng 12/2024, Blake Lively kiện Baldoni có hành vi quấy rối và thiếu chuyên nghiệp trên phim trường, còn bôi nhọ danh tiếng của cô.

Blake Lively và Justin Baldoni bất hòa trong quá trình quay phim It Ends With Us. Ảnh: SplashNews.

Sang tháng 1/2025, Baldoni kiện ngược, đòi bồi thường 400 triệu USD về tội phỉ báng đối với Lively và chồng cô, tài tử Deadpool Ryan Reynolds.

Trong tài liệu pháp lý, đạo diễn 41 tuổi cáo buộc ngôi sao Gossip Girl lợi dụng tình bạn với Taylor Swift để giành quyền kiểm soát quá trình sản xuất phim.

Baldoni kể khi được mời đến căn hộ áp mái của Lively và Reynolds ở New York, anh nghe thấy một trong những người bạn “cực kỳ nổi tiếng và thân thiết” của Lively khen ngợi kịch bản viết lại của nữ diễn viên.

Baldoni không nêu đầy đủ tên Taylor Swift, nhưng có nhắc đến cô trong tin nhắn gửi Lively sau khi dự tiệc về.

“Tôi thực sự thích những gì cô làm. Nó giúp ích rất nhiều. Nó làm cho cảnh phim vui và thú vị hơn nhiều. Tôi sẽ cảm thấy như vậy nếu không có Ryan hoặc Taylor”, Baldoni bày tỏ.

Lively được cho là mô tả Swift và Reynolds giống như “những con rồng” mà cô may mắn có bên mình.

Luật sư của Baldoni nhấn mạnh: “Thông điệp không thể rõ ràng hơn. Baldoni không chỉ giao dịch với Lively. Anh ấy cũng phải đối mặt với 'những con rồng' của Lively, hai trong số những người nổi tiếng giàu có và có ảnh hưởng nhất thế giới. Họ không ngại gây khó khăn cho anh ấy”.

Một nguồn tin cho biết vào tháng 2, rắc rối pháp lý này gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Lively với Swift. Siêu sao nhạc pop được cho là cảm thấy bị bạn thân lợi dụng.

Vào tháng 4, nguồn tin trong cuộc khác khẳng định Lively đã gửi lời xin lỗi chân thành tới Taylor Swift và nữ ca sĩ đồng ý cho qua mọi chuyện.

Ngoài Taylor Swift, nguồn tin của Daily Mail cho biết một người bạn khác của vợ chồng Lively và Reynolds là Hugh Jackman cũng có khả năng bị kéo vào vụ kiện tụng.