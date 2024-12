Techcombank lập "hat-trick" giải thưởng quốc tế với giải pháp quản trị nguồn vốn C-Cash Techcombank lập "hat-trick" giải thưởng quốc tế với giải pháp quản trị nguồn vốn C-Cash

Giải pháp Quản trị nguồn vốn C-Cash của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) vừa được Tạp chí Corporate Treasurer vinh danh ở hai hạng mục cao nhất “Sáng kiến quản trị nguồn vốn sáng tạo nhất” (Most Innovative Treasury Initiative) và “Giải pháp quản trị nguồn vốn bền vững tốt nhất” (Best for Sustainable Treasury Solutions) trong khuôn khổ lễ trao giải vừa được tổ chức tại Hồng Kong.

Trước đó vào tháng 11/2024, Tạp chí Treasury Today cũng vừa vinh danh Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức ("Hoàng Đức") tại buổi lễ trao giải Adam Smith Asia Awards 2024 ở hạng mục "Tận dụng sức mạnh công nghệ" (Harnessing the power of Technology). Đáng chú ý, Hoàng Đức đã xuất sắc vượt qua hơn 400 đề cử khác, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu khu vực, và trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng uy tín này. Giải thưởng quan trọng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực chuyển đổi số trong quản trị nguồn vốn mà Hoàng Đức đã thực hiện thông qua việc hợp tác với Techcombank và ứng dụng giải pháp C-Cash. Bằng việc triển khai giải pháp Quản trị Nguồn vốn C-Cash, Hoàng Đức đã chứng minh tầm nhìn chiến lược trong việc ứng dụng công nghệ tiên phong vào hoạt động tài chính. C-Cash - giải pháp độc đáo của Techcombank - đã giúp Hoàng Đức tối ưu hóa quy trình quản lý nguồn vốn, mang lại hiệu quả và minh bạch trong hoạt động kinh doanh. C-Cash – Công nghệ tiên phong đồng hành cùng doanh nghiệp Là một giải pháp tích hợp toàn diện, C-Cash thể hiện cam kết của Techcombank trong việc số hóa hoạt động tài chính doanh nghiệp dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, dữ liệu thông minh và sự am hiểu sâu sắc về thị trường. Với nền tảng công nghệ tiên tiến do Kyriba – đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực quản trị tài chính cung cấp, kết hợp với khung quản trị tài chính hiện đại do PwC Việt Nam thiết kế, C-Cash mang đến trải nghiệm quản lý tài chính vượt trội, cung cấp báo cáo theo thời gian thực và tự động hóa các quy trình thủ công như tổng hợp thông tin, báo cáo và lập kế hoạch. Chính thức triển khai từ tháng 6/2023, nền tảng này đã hỗ trợ hơn 100 Giám đốc Tài chính từ các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa dòng tiền, và nâng cao lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi. Hơn thế nữa, thông qua các khóa học trực tuyến, bộ công cụ đối sánh các chỉ tiêu quản trị tài chính, và hướng dẫn xây dựng quy trình quản trị tiêu chuẩn, giải pháp này của Techcombank giúp khách hàng xây dựng đội ngũ nhân sự tài chính chuyên nghiệp tại chính doanh nghiệp mình. Chỉ trong năm đầu triển khai, C-Cash đã giúp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, công ty con tiết kiệm bình quân thời gian tổng hợp báo cáo tới 160+ giờ/tháng, nâng cao lợi nhuận từ tiền nhàn rỗi từ 3-5 tỷ đồng, và giảm tới 47% nhu cầu vốn lưu động, khẳng định tính hiệu quả và tính dụng dụng cao của giải pháp này trong hoạt động của doanh nghiệp. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: "Hat-trick giải thưởng từ Tạp chí Corporate Treasurer và Tạp chí Treasury Today một lần nữa khẳng định cam kết của Techcombank trong việc đổi mới và sáng tạo, mang đến những giải pháp tài chính tiên tiến và bền vững cho khách hàng doanh nghiệp. Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", chúng tôi hướng đến xây dựng một hệ thống các giải pháp quản trị tài chính linh hoạt, phù hợp với phù hợp và bền vững theo từng mô hình và quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Chính dịch vụ vượt trội, các giải pháp gắn liền với thực tiến kinh doanh và khả năng dẫn dắt quá trình số hóa là yếu tố giúp Techcombank hiện thực hóa chiến lược trở thành Ngân hàng giao dịch chính của các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế". Đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững Không chỉ là công cụ quản lý tài chính hiệu quả, giải pháp C-Cash còn hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (ESG), như giảm thiểu lãng phí nguồn lực doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả quản lý tài chính. Với Techcombank, C-Cash là bước tiến lớn trong việc xây dựng mối quan hệ gắn kết, đồng hành với khách hàng và khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính khu vực. Bên cạnh giải "Sáng kiến quản trị nguồn vốn sáng tạo nhất", C-Cash còn vinh dự nhận giải thưởng "Giải pháp quản trị nguồn vốn bền vững tốt nhất" tại Corporate Treasurer Awards 2024. Giải thưởng này không chỉ ghi nhận vai trò tiên phong của Techcombank trong việc thúc đẩy chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp quy mô vừa có thể tiếp cận công cụ quản trị tiên tiến của thế giới mà còn nhấn mạnh sự đóng góp của ngân hàng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó có thể kể tới việc tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua các quy trình và chính sách chuẩn, nâng cao năng lực của nhân sự của doanh nghêệp thông qua các khóa đào tạo, cũng như thúc đẩy mức độ trưởng thành chung của thị trường qua các hoạt động cộng đồng cùng Hiệp hội CFO Việt Nam, hiệp hội Kế toán trưởng toàn quốc. Việc được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Techcombank mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa ngành tài chính Việt Nam hội nhập toàn cầu. Với tầm nhìn chiến lược "chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" và nền tảng công nghệ vững mạnh, Techcombank tiếp tục khẳng định sứ mệnh trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp trên mọi chặng đường phát triển. Tham khảo thêm Techcombank Private lần đầu tiên mang The Seasons Ballet đến Việt Nam

Techcombank nới room ngoại, chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên hơn 70.600 tỷ đồng

Techcombank kết hợp cùng AI tạo nên hàng nghìn bài hát cổ vũ “phiên bản vượt trội trong bạn”