Tên gọi của 50 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp ở Hải Phòng

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng thống nhất với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025 theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố. Thống nhất số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 50 đơn vị hành chính, bao gồm 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu.

Cụ thể: Quận An Dương sắp xếp thành 3 đơn vị là phường An Dương, An Hải, An Phong. Huyện An Lão sắp xếp thành 5 đơn vị là xã An Lão, An Hưng, An Khánh, An Quang, An Trường. Quận Dương Kinh sắp xếp thành 2 đơn vị là phường Dương Kinh, Hưng Đạo. Quận Đồ Sơn sắp xếp thành 2 đơn vị là phường Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn. Quận Hải An sắp xếp thành 2 đơn vị là phường Hải An, Đông Hải. Quận Hồng Bàng sắp xếp thành 2 đơn vị là phường Hồng Bàng, Hồng An. Quận Kiến An sắp xếp thành 2 đơn vị là phường Kiến An, Phù Liễn. Huyện Kiến Thụy sắp xếp thành 5 đơn vị là xã: Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương. Quận Lê Chân sắp xếp thành 2 đơn vị là phường Lê Chân, An Biên. Quận Ngô Quyền sắp xếp thành 2 đơn vị là phường Ngô Quyền, Gia Viên. Thành phố Thủy Nguyên sắp xếp thành 8 đơn vị là phường Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc và xã Việt Khê. Huyện Tiên Lãng sắp xếp thành 6 đơn vị là xã Tiên Lãng, Quyết Thắng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng. Huyện Vĩnh Bảo sắp xếp thành 7 đơn vị là xã Vĩnh Bảo, Vĩnh An, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Huyện Bạch Long Vĩ và Cát Hải sắp xếp thành đặc khu.

Một góc thành phố Hải Phòng. Ảnh Đức Nghĩa.

Nghị quyết cũng chỉ rõ, Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025, bảo đảm đúng các nguyên tắc, định hướng, tiêu chí và chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 1/5.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủy Nguyên, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025.