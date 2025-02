Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới

Sống phấp phỏng trong ngôi nhà tạm

Giờ đây, khi nhắc về vụ hỏa hoạn xảy ra với gia đình vào tháng 6 vừa qua, ông Đặng Văn Nành (thôn Khuổi Luông, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vẫn còn ám ảnh. Trước đây, ngôi nhà sàn của gia đình ông Nành được làm bằng gỗ và mái lá cọ, là nơi nương náu của gia đình 6 người.

Cuộc sống của gia đình ông Nành chỉ dựa vào mảnh ruộng mỗi năm làm được một vụ lúa và mảnh nương nhỏ trồng chè để sống qua ngày. Dù bữa no, bữa đói nhưng ông Nành vẫn thấy may mắn vì còn có ngôi nhà tránh nắng mưa. Thế nhưng, điều không may đã xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/6, sét đánh vào nhà ông khiến cho ngôi nhà và toàn bộ thóc lúa, áo quần... đều hóa thành tàn tro.

"Cả đời tôi cố gắng mãi mới làm được ngôi nhà, dù nghèo nhưng cũng có chỗ để tránh mưa, nắng, nhưng vụ cháy đã thiêu cháu nhà, thóc lúa, quần áo và mọi vật dụng sinh hoạt. Chúng tôi chẳng còn gì cả" – ông Nành nghẹn lời chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay (thứ 2 từ phải sang) trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Vũ Văn Hưng (thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Cùng chung cảnh “màn trời chiếu đất” sau thảm họa thiên tai, sau cơn bão Yagi, rất nhiều gia đình ở Yên Bái phải sống trong cảnh ở nhờ, ở nhà tạm. Một trong số đó là gia đình ông Vũ Văn Hưng (thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Mưa lâu ngày, trong một đêm ngọn núi sau nhà ông đổ sập xuống, cả nhà ông chẳng kịp trở tay đành bất lực nhìn theo gia tài một đời tích góp bị đất đá vùi lấp.

Tháng 4/2024, căn nhà gỗ của gia đình chị Làu Thị Đớ (SN 1983), ở bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bị cháy. May mắn cả nhà an toàn, nhưng toàn bộ tài sản tích góp bao năm của vợ chồng chị đã hóa thành tro bụi, đến cả giấy tờ tùy thân cũng mất hết. Không còn cách nào khác, gia đình chị phải dựng tạm một chiếc lán nhỏ bên góc nhà cũ để sống qua ngày.

Nhà báo Phan Huy Hà – Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay (ảnh 1- ngoài cùng bên phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ tiền xây nhà, gắn biển côn trình cho gia đình bà Lò Thị Thiêm ở bản Thín (xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

Thấu hiểu những khó khăn của người dân, Báo Nông Thôn Ngày Nay đã kêu gọi hỗ trợ, kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay giúp bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà để họ yên tâm sinh sống, lao động sản xuất. Trong năm 2024, Báo NTNN trao tặng 25 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

“Có nhà mới, con được thoải mái dẫn bạn đến chơi rồi”

Những ngày giữa tháng 10/2024 đã trở thành ngày vui của những người dân ở các huyện Văn Yên, Văn Trấn, Lục Yên (tỉnh Yên Bái) bởi vì 14 gia đình khó khăn có nhà bị hư hỏng sau bão lũ được đón nhận sự hỗ trợ từ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà tài trợ.

Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt khắc khổ của ông Vũ Văn Hưng (xã Đông Cuông, Văn Yên) khi được đoàn công tác đến thăm và trao tặng tiền hỗ trợ. Trước tình cảm, quan tâm của nhà hảo tâm ông Hưng xúc động nói: “Tôi không nghĩ rằng mình có được sự hỗ trợ để có cơ hội làm lại một ngôi nhà mới. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới quý Báo và các nhà tài trợ nhiều lắm!”.

Những tháng ngày ở nhờ sống tạm của gia đình chị Làu Thị Đớ (Điện Biên) cũng khép lại khi Báo NTNN/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cho gia đình chị một căn nhà mới kiên cố. “Bất ngờ lắm, rộn ràng lắm, cứ ngỡ như mình đang mơ. Cuối cùng, gia đình tôi cũng có một mái ấm thực sự, con tôi có góc học tập đàng hoàng hơn” – chị Đớ xúc động chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Mùa xuân năm nay, niềm vui hiện hữu trong từng góc nhà của chị Đớ. Từ ngày có căn nhà mới, gia đình chị không còn thấp thỏm lo âu thay vào đó là tiếng cười đùa của con trẻ rộn vang khắp sân, mang theo hơi ấm của một mùa Tết đủ đầy.

Có nhà mới và những phần quà tết ấm áp của Báo NTNN/Dân Việt, gia đình chị Đớ lần đầu tiên được đón một màu Tết đủ đầy.

Chị Đớ không giấu nổi sự hạnh phúc khi được trang trí Tết cho căn nhà mới của mình. Những câu đối đỏ, cành đào hồng tươi được chị Đớ sắm sửa trong dịp Tết năm nay khiến căn nhà ngập tràn không khí ấm áp của một mùa Xuân an lành mà đã lâu chị Đớ không được cảm nhận.

Năm nay, trong căn nhà mới, chị Đớ tất bật dọn dẹp vườn tược, sắm cành đào để trang trí đón Tết. Những câu đối đỏ và lời chúc may mắn được chị cẩn thận treo ở nơi cửa nhà trang trọng nhất. Ngoài sân, hai cậu con trai của chị mải mê chơi oẳn tù tì và thi chạy xe. Tiếng cười trẻ thơ hòa cùng làn gió xuân, khiến ngôi nhà tràn ngập sắc xuân và tình yêu thương.

Chang A Giàng cùng em trai - hai con nhỏ của chị Đớ cũng tất bật trang trí Tết cùng mẹ. Có lẽ đối với hai em nhỏ việc được đón Tết cùng mẹ trong căn nhà mới sẽ trở thành một kỷ niệm đắt giá của tuổi thơ các em.

Hai anh em Giàng vui vẻ chơi đùa cùng nhau bên căn nhà mới.

“Từ khi có nhà mới, con không còn sợ nhà dột khi trời mưa, cũng không phải ngồi học trên bàn ọp ẹp nữa. Con còn được rủ bạn về chơi, vui lắm!” – Chang A Giàng (SN 2013), con trai lớn của chị Đớ, hồ hởi kể.

Chị Đớ hạnh phúc ướm thử bộ quần áo, cặp sách mới cho hai con nhỏ, đó là những món quà Tết của Báo NTNN/Dân Việt gửi gắm tới gia đình. Dù chỉ là những phần quà đơn giản nhưng lại là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình chị.

Những ngày giáp Tết, ngôi nhà của chị Đớ rộn ràng tiếng cười nói. “Mỗi lần nhìn ngôi nhà mới, tôi lại thấy biết ơn vô cùng. Nhờ có sự hỗ trợ của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm, gia đình tôi mới có một mái ấm thực sự thế này. Năm nay còn được đoàn công tác đến tận nhà hỏi thăm và tặng quà Tết, tôi hạnh phúc quá” – chị Đớ bồi hồi nói, ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc.