Thực tế đáng buồn đã và đang chứng minh rằng, sự thiếu cảnh giác khi thả diều gần các công trình điện có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Mới đây nhất, vào khoảng 17h00 ngày 13/5/2025, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội, cướp đi sinh mạng của một nam sinh 13 tuổi và khiến hai em khác bị thương nặng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc các em sử dụng gậy kim loại để lấy lại diều bị mắc vào đường dây điện cao thế khi đang thả diều trên cánh đồng. Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nguy hiểm của việc thả diều gần đường dây điện, đồng thời cho thấy sự cấp thiết của việc nâng cao nhận thức về an toàn điện trong cộng đồng, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh.

Thả diều gần đường dây điện hiểm họa khôn lường (Nguồn ảnh: Internet).

Những trường hợp diều vướng vào đường dây điện không chỉ dừng lại ở tai nạn cá nhân mà còn gây ra những sự cố lưới điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của hàng ngàn hộ dân. Diều làm bằng vật liệu dẫn điện hoặc bị ẩm ướt khi tiếp xúc với đường dây điện cao áp có thể gây chập, cháy nổ, dẫn đến gián đoạn cung cấp điện, thậm chí gây hư hại tài sản và đe dọa tính mạng những người xung quanh. Dù ngành điện đã liên tục khuyến cáo và cảnh báo, nhưng mỗi năm khi hè về vẫn có những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Để ngăn chặn những tai nạn do thả diều gần đường điện và đảm bảo một mùa hè an toàn cho con em chúng ta cũng như sự ổn định của hệ thống điện, PC Đà Nẵng khuyến cáo quý phụ huynh và các em học sinh những khuyến nghị khẩn thiết sau. Trước hết, nguyên tắc cốt lõi và quan trọng nhất là tuyệt đối không thả diều gần đường dây điện, trạm biến áp hay bất kỳ công trình điện nào khác. Hãy tìm kiếm những khu vực rộng rãi, thoáng đãng, không có vật cản và đặc biệt là không có đường dây điện như sân bóng, công viên, hoặc những khu vực xa đường dây điện để vui chơi an toàn.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn loại diều và cách thả diều cũng đóng vai trò then chốt. Tuyệt đối không sử dụng diều có khung kim loại hoặc dây diều có lõi kim loại, bởi kim loại là vật liệu dẫn điện tốt, làm tăng nguy cơ tai nạn điện giật. Thay vào đó, hãy chọn diều làm từ vật liệu cách điện như nhựa, vải, hoặc khung tre, gỗ. Đặc biệt, cần tránh thả diều khi trời mưa, có gió lớn hoặc có dấu hiệu giông bão, bởi nước mưa và không khí ẩm ướt làm tăng khả năng dẫn điện, trong khi giông bão còn đi kèm sấm sét, tiềm ẩn nguy cơ phóng điện nguy hiểm.

Đoàn Thanh niên PC Đà Nẵng tuyên truyền về nguy hiểm khi thả diều gần đường dây điện. Ảnh: CTV.

Một điều cực kỳ quan trọng khác là không bao giờ cố gắng lấy diều bị vướng vào đường dây điện bằng bất kỳ cách nào. Hành động này vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến điện giật chết người ngay lập tức, như trường hợp đau lòng vừa xảy ra tại Chương Mỹ. “Tuyệt đối không tự ý trèo cột điện hay dùng vật dài để gỡ diều, hãy thông báo ngay cho PC Đà Nẵng qua số tổng đài 19001909 để xử lý sự cố một cách an toàn nhất”, ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng phòng An toàn PC Đà Nẵng khuyến nghị.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là vai trò của phụ huynh và cộng đồng trong việc nâng cao ý thức cảnh giác. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em về nguy hiểm của điện và các quy tắc an toàn khi vui chơi, giải thích cho các em hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng khi vi phạm an toàn điện. Đồng thời, trong những kỳ nghỉ hè, cần tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động vui chơi của con em, đặc biệt là khi các em ra ngoài trời. Cộng đồng cũng cần chung tay thông qua các tổ chức đoàn thể, trường học, chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn điện, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi hoặc chiếu phim tư liệu… để nâng cao nhận thức cho toàn thể người dân.

Niềm vui thả diều là một nét đẹp của tuổi thơ, một hoạt động giải trí lành mạnh và mang lại sự sảng khoái. Tuy nhiên, niềm vui đó phải luôn được đặt trong khuôn khổ an toàn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, thả diều gần đường dây điện tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, rủi ro, chỉ cần một phút lơ là, một hành động thiếu suy nghĩ có thể phải trả giá rất đắt. Vì sự an toàn của mỗi cá nhân, đặc biệt là các em học sinh, phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và hành động phòng tránh của chính chúng ta.

Việc thả diều trong khu vực hành lang lưới điện là hành vi bị cấm, theo Khoản 18, Điều 2 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ: “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các tập thể, cá nhân thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện; đồng thời, bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố theo đúng quy định của Nhà nước.

Riêng các trường hợp gây ra sự cố nghiêm trọng, gây hỏa hoạn, sự cố mất điện trên diện rộng, tai nạn điện,… sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật".