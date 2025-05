Ngoại động lực giúp nhiều em nhỏ gặp khó khăn viết tiếp giấc mơ

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Long Hải đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện ở nhiều miền quê của đất nước. Trong đó, hoạt động đáng chú ý nhất đó là sự đồng hành của Công ty TNHH Long Hải với Cục Nhà giáo, Công đoàn Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua chương trình "Cùng em đến trường" của Qũy Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trường học thiếu dụng cụ, trang thiết bị học tập tổng giá trị là 15 tỷ đồng.

Em Nguyễn Thanh Hoa, trường THPT Ngô Quyền, trú tại TP Thái Nguyên cùng mẹ chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Ảnh: Sưu tầm.

Theo em Nguyễn Thanh Hoa, trường THPT Ngô Quyền, trú tại TP Thái Nguyên chia sẻ, gia đình em vốn có 4 người. Khi em 10 tuổi thì bố em mất vì căn bệnh ung thư gan. Mẹ Hoa thì mắc bệnh thận đa nang, không làm được những việc nặng nhọc. Nhà vốn đã khó khăn, nhiều năm nay càng trở nên khó khăn hơn. Thu nhập của gia đình chỉ khoảng 6-7 triệu/tháng, chi tiêu khéo thì đủ cho 3 mẹ con sinh hoạt, không đủ chi phí để học tập cũng như nhiều chi phí sinh hoạt khác.

Em Nguyễn Thanh Hoa, trường THPT Ngô Quyền, trú tại TP Thái Nguyên rất xúc động và biết ơn vì nhận được sự giúp đỡ từ nguồn Quỹ Tấm lòng Việt. Ảnh: Sưu tầm.

Ước mơ sau này của Thanh Hoa là giáo viên, kèm dạy những em nhỏ, mầm non tương lai của đất nước, nghề chăm sóc, chỉ dạy, kèm cặp những đứa trẻ trở thành những công dân có ích cho xã hội nên em rất muốn trở thành giáo viên tốt để trao những giá trị tới cộng đồng. Hoa rất ham học. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên bản thân mẹ Hoa chỉ biết động viên tinh thần cho Hoa, không biết làm thêm được gì hơn để giúp cháu thực hiện ước mơ. Còn chính bản thân Hoa vẫn ngồi ghế nhà trường, không làm ra được kinh tế nên giấc mơ có lẽ sẽ dang dở. May mắn thay, em nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ. Trong đó có vai trò tham gia, đồng hành của Công ty TNHH Long Hải.

Bên cạnh em Hoa ở Thái Nguyên thì còn hàng loạt những bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác ở Gio Linh (Quảng Trị), Mỹ Hào (Hưng Yên), Mai Sơn (Sơn La); Thạch Thành (Thanh Hoá), Thanh Chương (Nghệ An); Bát Xát (Lào Cai), Quảng Bình; …

Ấm lòng, hạnh phúc khi chia sẻ và trao giá trị

Thiện nguyện là một hoạt động thường xuyên của công đoàn công ty TNHH Long Hải. Trong quá trình hoạt động, đơn vị thực hiện rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhau. Cùng nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện, chương trình “mỗi ngày 1K” là 1 trong những hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa, đầy tính nhân văn của toàn bộ nhân viên trong công ty bởi hoạt động này đã giáo dục cho mọi người biết sẻ chia, cho đi và giúp đỡ người khác góp phần nuôi dưỡng những hạt giống tốt đẹp trong trái tim mọi người.

Các em học sinh trường Mầm non, Tiểu học Thái Đức (tỉnh Cao Bằng) trong trang phục là những chiếc áo ấm mùa đông do Quỹ thiện nguyện Long Hải trao tặng. Ảnh: ĐVCC.

Ngày 14/11/2022, Ban điều hành Quỹ thiện nguyện Long Hải vô cùng vui mừng khi nhận được những tấm hình của các em học sinh trường Mầm non, Tiểu học Thái Đức (tỉnh Cao Bằng) trong trang phục là những chiếc áo ấm mùa đông do Quỹ trao tặng. Hình ảnh những em học sinh hớn hở trong những chiếc áo ấm áp, toàn thể thành viên của Quỹ thiện nguyện Long Hải và các nhà hảo tâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm lòng.

Ngoài những hoạt động điểm nhấn kể trên thì công ty TNHH Long Hải quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn về nhà ở. Cụ thể, ngày 22/7/2023, đơn vị tổ chức khánh thành và bàn giao mái nhà thiện nguyện Long Hải cho gia đình cụ Bùi Thị Nhạn, trú tại Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Cụ Bùi Thị Nhạn vui mừng, xúc động bày tỏ lời cảm ơn tại lễ khánh thành và bàn giao nhà. Ảnh: ĐVCC.

Ban điều hành Quỹ thiện nguyện của Công ty TNHH Long Hải chụp ảnh kỉ niệm cùng bà Bùi Thị Nhạn tại lễ khánh thành và bàn giao nhà. Ảnh: ĐVCC.

“Mái nhà thiện nguyện Long Hải” được xây dựng với các nguồn chi phí từ nguồn tài chính của Quỹ thiện nguyện Long Hải 65.000.000 đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 02 chiếc giường tầng, nhân công chế tạo cửa và lắp đặt các thiết bị.

Từ năm 2019-2023, công ty TNHH Long Hải chi hàng chục tỷ đồng cho rất nhiều hoạt động xã hội và trách nhiệm cộng đồng khác nhau. Một số hoạt động điển hình có thể kể tới như: Năm 2019 ủng hộ, hỗ trợ học sinh phổ thông cơ sở một số tỉnh bằng hiện vật với số tiền trên 1 tỷ đồng; Hưởng ứng chương trình xuân ấm tình người số tiền 20 triệu đồng; Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết: số tiền 100 triệu đồng; Ủng hộ quỹ người nghèo, người có công số tiền 300 triệu đồng; Ủng hộ Thành phố Hải Dương: số tiền 7.500 triệu đồng; Tham gia chương trình nhân ái giao thông số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Năm 2020, ủng hộ, hỗ trợ học sinh phổ thông cơ sở một số tỉnh bằng hiện vật số tiền 742,3 triệu đồng; Hỗ trợ trường học và phòng giáo dục số tiền 50 triệu đồng; Hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 số tiền 82,75 triệu đồng; Tặng quà người lao động trong công ty: số tiền 205,8 triệu đồng; Ủng hộ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết: số tiền 100 triệu đồng; Tham gia chương trình nhân ái giao thông số tiền hơn 1.3 tỷ.

Ban điều hành Quỹ thiện nguyện của Công ty TNHH Long Hải động viên và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Suốt (sinh năm 1948) tại xóm Ngụ, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ảnh: ĐVCC.

Năm 2021, hỗ trợ học sinh phổ thông cơ sở một số tỉnh bằng hiện vật với số tiền hơn 1 tỷ đồng; Hỗ trợ trường học và phòng giáo dục số tiền 90 triệu đồng; Hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân số tiền hơn 1 tỷ đồng; Tặng quà người lao động trong công ty số tiền 282,2 triệu đồng

Năm 2022, hỗ trợ học sinh phổ thông cơ sở một số tỉnh bằng hiện vật số tiền trên 1 tỷ đồng; Hỗ trợ trường học và phòng giáo dục số tiền 7,5 triệu đồng; Hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 số tiền 144,6 triệu đồng; Tặng quà người lao động trong công ty số tiền 156,6 triệu đồng; Ủng hộ người nghèo, người có công số tiền 4,5 triệu đồng.

Ban điều hành Quỹ thiện nguyện của Công ty TNHH Long Hải tặng quà cho các cháu Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Cẩm Lý, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tại xã Hồng Lạc – huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương. Ảnh: ĐVCC.

Trong năm 2023 vẫn tiếp tục hỗ trợ học sinh một số tỉnh bằng hiện vật số tiền 674,3 triệu đồng; Tặng quà người lao động trong công ty số tiền 238,8 triệu đồng; Ủng hộ người nghèo, người có công số tiền 10 triệu đồng; Tham gia chương trình nhân ái giao thông số tiền 1,3 tỷ đồng; Tài trợ ngành thể thao tỉnh Hải Dương số tiền trên 3,7 tỷ đồng và tài trợ công tác thiết kế, thi công phố đi bộ Hải Dương với số tiền 1 tỷ đồng.

Với những hàng loạt những hoạt động nêu trên trong nhiều năm qua, để kịp thời ghi nhận, động viên những tập thể, cá nhân có đóng góp to lớn với các hoạt động thiện nguyện, ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xã hội, Công ty TNHH Long Hải đã đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thể là Công ty TNHH Long Hải và 01 cá nhân là ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐTV của Công ty.