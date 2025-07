Đầu tư sản xuất quy mô lớn, chuyên biệt và tích hợp

Theo Bộ Công Thương, quá trình công nghiệp hóa trải qua bốn cấp độ: lắp ráp (Assemblement); sản xuất với kỹ thuật riêng (Own Engineering Manufacturing - OEM); sản xuất với thiết kế riêng (Own Design Manufacturing - ODM) và cao nhất là sản xuất với thương hiệu riêng (Own Brand Manufacturing - OBM). Trong đó, ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ được xem là nền tảng then chốt, quyết định khả năng tiến lên các cấp độ công nghiệp hóa cao hơn.

Mô hình khu công nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn của THACO INDUSTRIES với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương cho biết: “Đầu tư công nghiệp hỗ trợ đòi hỏi sản lượng và công nghệ. Hiện nay, công nghiệp hỗ trợ xuất hiện trong nhiều ngành nghề. THACO may mắn khi đã triển khai sản xuất cơ khí từ sớm”. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn từ hơn 20 năm trước, đến nay, THACO INDUSTRIES đã phát triển khu công nghiệp quy mô lớn với tổng diện tích 320 hecta, vốn đầu tư 1 tỷ USD, gồm ba phân khu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Trung tâm Cơ khí và Trung tâm sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô. Các phân khu có chức năng chuyên biệt và tích hợp, được đầu tư dây chuyền hiện đại và đồng bộ từ gia công, hàn, xử lý bề mặt, sơn đến lắp ráp hoàn thiện.

Tiến đến mô hình sản xuất OEM toàn diện

Không dừng lại ở vai trò gia công theo đơn đặt hàng, THACO INDUSTRIES đã chuyển hướng cung ứng các giải pháp trọn gói “All-in-one” theo mô hình thiết kế - sản xuất toàn diện, đồng hành cùng đối tác từ khâu lên ý tưởng đến hình thành sản phẩm hoàn thiện ODM/OBM. Đặc biệt, THACO INDUSTRIES đầu tư Trung tâm R&D hiện đại phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, tuỳ chỉnh linh hoạt từ bản vẽ đến sản phẩm, đồng thời cung ứng quy trình DFM (Design for Manufacturing - Thiết kế để sản xuất) nhanh chóng, đáp ứng theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Trung tâm R&D với đội ngũ 1.000 chuyên gia, kỹ sư đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng từ bản vẽ đến sản phẩm.

Nhờ năng lực thiết kế, sản xuất, THACO INDUSTRIES đáp ứng đầy đủ dịch vụ thiết kế, gia công tạo phôi, định hình, hàn, sơn, lắp ráp… từ các chi tiết đến các cụm chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao, yêu cầu phức tạp về mặt kỹ thuật, công nghệ (chân đế cầu trục, cẩu trục...), máy móc, thiết bị, sản phẩm (thiết bị vận hành trong hầm mỏ, hệ thống băng tải, các linh kiện cho dây chuyền khai khoáng...), các kết cấu siêu trường, siêu trọng (kết cấu dạng khung, dạng ống/khối/hộp, kết cấu hàn tổ hợp và các sản phẩm có kích thước quá cỡ)... giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, chủ động kiểm soát tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Kỹ sư R&D thiết kế trên phần mềm.

Đối với sản phẩm sơ mi rơ moóc, từ chỗ chỉ tham gia gia công các chi tiết, cụm chi tiết, THACO INDUSTRIES từng bước nâng cấp công nghệ, làm chủ quy trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất sản phẩm hoàn thiện với cấu hình đa dạng mang thương hiệu Thaco Trailers. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và được xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Mỹ, Canada, Mexico, Úc, Philippines…

Mở rộng xuất khẩu, kết nối toàn cầu

THACO INDUSTRIES hiện là đối tác cung ứng linh kiện và thiết bị OEM cho nhiều thương hiệu toàn cầu trong các lĩnh vực ô tô, công nghiệp và dân dụng. Sản phẩm đã hiện diện tại hơn 20 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khắt khe về kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.

Một số sản phẩm OEM tiêu biểu do THACO INDUSTRIES sản xuất, gia công.

Năm 2025, ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường hiện hữu, THACO INDUSTRIES còn nghiên cứu, mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Ả Rập, Ý, Philippines, Đài Loan..., đồng thời phát triển hoạt động R&D theo từng nhóm ngành, ứng dụng hệ thống phần mềm thiết kế, mô phỏng và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Tập đoàn cũng tích cực kết nối giao thương B2B, hướng đến mở rộng hợp tác với các tập đoàn FDI và doanh nghiệp nước ngoài.

THACO INDUSTRIES cung ứng giải pháp trọn gói theo chuỗi giá trị All-in-one.

Với mô hình sản xuất tích hợp, toàn diện cùng nền tảng công nghệ hiện đại, THACO INDUSTRIES không chỉ khẳng định năng lực sản xuất và cung ứng vượt trội, mà còn góp phần nâng cao vị thế ngành công nghiệp Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.