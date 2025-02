Thái Bình giải thể công an cấp huyện, thành phố; Hà Nội ra mắt Phòng Cảnh sát cơ động

Cụ thể, ngày 28/2, tại Thái Bình, Công an tỉnh này đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy công an tỉnh; quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyển giao 4 chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành về Công an tỉnh và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; quyết định giải thể Công an huyện, thành phố. Theo đó, từ ngày 1/3/2025, giải thể công an cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ từ các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải về Công an tỉnh Thái Bình; công bố quyết định của Giám đốc Công tỉnh Thái Bình về việc điều động các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công an tỉnh.

Từ ngày 1/3/2025, giải thể công an cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình. Trong ảnh là lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: Hà Linh

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tích cực, khẩn trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình đã nêu gương, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Khắc Thận yêu cầu khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới, Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức bên trong, ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm không bị gián đoạn, ngắt quãng, ngưng trệ, không bị bỏ trống lĩnh vực, bỏ sót nhiệm vụ, địa bàn, bảo đảm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hiệu quả về an ninh trật tự phải tốt hơn trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Công an Hà Nội giải thể 30 công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ đồn công an) và triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động. Ảnh: CAHN

Tại Hà Nội, Công an TP.Hà Nội cũng công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức Công an cấp huyện; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Theo đó, Công an TP.Hà Nội đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an huyện, quận, thị xã. Cụ thể, giải thể 30 công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ đồn công an); đồng thời, công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Công an TP.Hà Nội cho biết, mặc dù tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng chức năng, nhiệm vụ của Công an thành phố không giảm mà còn tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành thuộc UBND thành phố gồm:

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng, để bảo đảm liên thông, đồng bộ, trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự của Công an TP.Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội phát biểu đề nghị, thủ trưởng các đơn vị và lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ mới được điều động, bố trí vị trí công tác mới nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; tăng cường sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, gắn bó trong nội bộ đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu Công an TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng, cấp ủy theo mô hình tổ chức bộ máy mới; căn cứ các hướng dẫn của Bộ, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an thành phố trong công tác chuyển giao nhiệm vụ giữa Phòng và Công an cấp xã theo 3 nội dung về công việc - cán bộ (người) - tài chính, tài sản; tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực công tác hệ lực lượng đối với Công an cấp xã để kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ.