Thái Bình: Hội giúp nông dân quê lúa thích ứng với đại dịch

Nhiều mô hình hiệu quả

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Điển hình là mô hình gia trại chăn nuôi tổng hợp của anh Lê Ngọc Giang.

Anh Giang cho biết: "Trước đây, gia đình tôi có nhiều khó khăn, được sự quan tâm Hội ND đã hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng từ Quỹ HTND, cùng vốn của gia đình để phát triển kinh tế. Từ đó, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi như: Đào 2 sào ao nuôi cá và làm chuồng nuôi 200 con gà thịt, 400 con vịt đẻ, 10.000 con ếch thương phẩm. Khi xây dựng chuồng nuôi gia cầm, gia đình tôi đã tuân thủ quy hoạch cách xa khu dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường. Từ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, hàng năm gia trại của gia đình cho thu nhập gần 250 triệu đồng".

Với 100 triệu đồng vốn vay Quỹ HTND, anh Phạm Văn Lượng (ở xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương) đã cải tạo ao đầm, đầu tư máy cắt cỏ, máy sục khí phục vụ sản xuất. Anh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội ND tổ chức. Đến nay, anh đã mở rộng đầu tư hơn 5,4ha trang trại, trong đó có hơn 4 mẫu ao nuôi cá truyền thống, trồng 170 cây mít, 220 gốc thanh long, chuối, ổi. Trừ mọi chi phí, gia đình anh thu về từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi gà của nông dân huyện Vũ Thư, Thái Bình được đầu tư vay vốn Quỹ HTND. Ảnh: Đ.T

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Thái Bình sẽ đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên nông dân. Đồng thời Hội sẽ nghiên cứu, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản.

Không chỉ có gia đình anh Giang, anh Lượng, từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, nhiều nông dân đã có động lực phát triển kinh tế. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Phương (thôn Duyên Nông, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà) vay 50 triệu đồng đầu tư 10 con bò thịt, bò giống với thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm; ông Mai Văn Khởi (xã Nam Thịnh huyện Tiền Hải) vay 30 triệu đồng đầu tư mô hình nuôi cá vược đặc sản cho thu nhập từ 300 triệu đồng/năm.

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Hội ND huyện Tiền Hải cho biết: Đến nay, Quỹ HTND huyện Tiền Hải đã hỗ trợ cho 323 hộ nông dân vay vốn phát triển cùng tế. Cùng với nguồn vốn vay Quỹ HTND, Hội ND huyện Tiền Hải còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 157 tỷ đồng cho 5.438 hộ vay; Ngân hàng NNPTNT với tổng dư nợ 353 tỷ đồng cho 5.637 hộ vay.

Từ nguồn các nguồn vốn vay, đã hỗ trợ Hội ND huyện Tiền Hải đã thành lập 9 mô hình tổ hợp tác, 1 HTX; xây dựng 14 mô hình về chăn nuôi lợn sạch an toàn, không dùng chất cấm; 20 ao tôm thẻ chân trắng nuôi sạch; 1 mô hình nuôi tảo biển; 3 mô hình nuôi tôm-lúa; 7 mô hình trang trại nuôi gà sạch; xây dựng được 8 cánh đồng mẫu lớn chuyên lúa giống, lúa sạch an toàn chất lượng cao…

Nông dân thích ứng linh hoạt với đại dịch

Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết: Thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt nhu cầu thực tiễn cũng như tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực trong việc đồng hành hỗ trợ nông dân thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19. Trong đó, nguồn Quỹ HTND do Hội ND tỉnh quản lý đã hỗ trợ nhiều nông dân vay đầu tư sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Đến nay, Hội ND tỉnh Thái Bình quản lý hơn 29,4 tỷ đồng thực hiện 79 dự án cho 1.586 hộ gia đình hội viên vay vốn. Trong đó, nguồn quỹ ủy thác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là hơn 13,6 tỷ đồng đầu tư 32 mô hình cho 383 hộ vay; Hội ND tỉnh quản lý hơn 10 tỷ đồng cho vay 26 mô hình với 383 hộ vay; Hội ND các huyện, thành phố quản lý hơn 2,4 tỷ đồng thực hiện cho vay 21 dự án với 70 hộ nay và Hội ND cấp xã là hơn 3,2 tỷ đồng cho 750 hộ vay vốn.

Từ nguồn vốn vay, nông dân Thái Bình có điều kiện đầu tư sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, HTX liên kết sản xuất hỗ trợ nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra sản phẩm. Điển hình như mô hình tổ hợp tác nuôi cá lồng trên sông Luộc xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ), tổ hợp tác trồng đào phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình)... mang lại lợi ích kinh tế lớn cho hội viên.