Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, lực lượng chức năng tỉnh này đang tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vũ trang phòng, chống tội phạm dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Theo đó, ngày 26/4/2025, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ ra quân tuần tra kiểm soát vũ trang phòng, chống tội phạm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Với mục tiêu cao nhất giữ vững, ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương, an toàn xã hội, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, đặc biệt ngăn chặn “tội phạm đường phố”… bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát vũ trang, đấu tranh không khoan nhượng “tội phạm đường phố”, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Công an Thái Bình hiện đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vũ trang phòng, chống tội phạm dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Ảnh: CA Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình tập trung kiểm tra, vận động, giao nộp, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý các trường hợp giao xe, độ xe tiếp tay cho hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn, làm tan rã 1 nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, đồng thời xử lý 14 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 26/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Dương Hồng Thủy phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát Công an tỉnh Thái Bình phát hiện tại sân nhà văn hóa Chợ Phố, thuộc địa phận thôn Đoàn Kết, xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy có 1 nhóm thanh niên gồm 13 đối tượng có độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi đang tụ tập nghi có biểu hiện gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Công an xã Dương Hồng Thủy đã huy động lực lượng nhanh chóng đến nhà văn hóa giải tán nhóm thanh niên, đưa một số đối tượng về Trụ sở để điều tra, làm rõ. Lực lượng đồng thời yêu cầu nhóm thanh niên, phụ huynh viết bản cam kết, cam kết quản lý con em không tụ tập đông người có biểu hiện vi phạm pháp luật, nếu tái phạm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước đó, tại huyện Đông Hưng, tổ công tác của Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Bùi Quang Ba (sinh năm 2007, trú tại xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng) có biểu hiện nghi vấn.

Trước diễn biến này, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và thu giữ 1 bộ phận của súng bắn hơi cồn tự chế của đối tượng. Tổ công tác đã tuyên truyền giáo dục, răn đe đối với đối tượng.