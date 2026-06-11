Trong một cuộc khảo sát của công ty SW Research cho nhật báo Ba Lan rp.pl công bố ngày 11/6, những người tham gia khảo sát được hỏi liệu quyết định của ông Zelensky đặt tên một đơn vị đặc nhiệm của quân đội Ukraine theo tên các nhân vật của tổ chức Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) mà Ukraine gọi là anh hùng có ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với Ukraine và người Ukraine hay không.

Ba Lan coi UPA là một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine chịu trách nhiệm về tội ác diệt chủng người Ba Lan.

51,9% số người được hỏi cho biết thái độ của họ đã xấu đi. Quyết định của tổng thống Ukraine không ảnh hưởng đến ý kiến ​​của 31,9%. 11,7% còn lại không chắc chắn.

Trong khi đó, 4,5% số người được hỏi cho biết thái độ của họ đối với Ukraine và người Ukraine đã được cải thiện sau quyết định này.

Nam giới có xu hướng thể hiện phản ứng tiêu cực nhiều hơn: 59% nam giới được khảo sát cho biết thái độ của họ xấu đi, so với 46% phụ nữ.

Thái độ tiêu cực đối với người Ukraine và Ukraine đặc biệt mạnh mẽ trong giới trẻ Ba Lan dưới 24 tuổi (56%).

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi SW Research vào ngày 9-10/6 năm 2026, trong số những người tham gia nhóm khảo sát trực tuyến SW Panel. Nghiên cứu này bao gồm 800 người dùng internet trên 18 tuổi.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tuyên bố rằng tội ác của UPA không thể bị xóa khỏi ký ức của người dân Ba Lan.



Quân đội Khởi nghĩa Ukraina (UPA) là một tổ chức vũ trang hoạt động từ năm 1942 đến năm 1954, trực thuộc phe Bandera của Tổ chức Quốc gia Ukraina, chịu trách nhiệm về vụ thảm sát Volhynia - một chiến dịch diệt chủng ở vùng biên giới phía Đông Ba Lan trước chiến tranh, nhằm mục đích thay đổi thành phần dân tộc của vùng đất này. Có tới 100.000 người Ba Lan đã thiệt mạng do các hoạt động của UPA.

