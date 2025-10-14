Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch

Tờ Siam Sports, một trong những cơ quan truyền thông thể thao uy tín hàng đầu Thái Lan, mới đây đã lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á chấm dứt việc lạm dụng chính sách nhập tịch cầu thủ. Trong một bài phân tích sâu, tờ báo khẳng định rằng không có đường tắt trong bóng đá đỉnh cao và cảnh báo xu hướng này chỉ là giải pháp tạm bợ, không thể thay thế cho quá trình phát triển bền vững.

Truyền thông Thái Lan đặc biệt nhấn mạnh bài học từ Indonesia khi đội tuyển nước này đẩy mạnh nhập tịch để tận dụng cơ hội FIFA tăng suất dự World Cup cho châu Á. Theo Siam Sports, đây là biểu hiện rõ ràng của tư duy tham vọng đi đường tắt, bất chấp nền tảng còn yếu kém, đặc biệt ở cấp độ đào tạo trẻ.

ĐT Indonesia thất bại tại vòng loại World Cup 2026.

Bài viết không chỉ phản ánh thực trạng của Indonesia mà còn mở rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á. Siam Sports cho rằng nhiều liên đoàn bóng đá trong khu vực đang quá mải mê chạy theo thành tích trước mắt mà bỏ quên việc xây dựng từ gốc. Cầu thủ nhập tịch có thể giúp đội bóng cải thiện thứ hạng tạm thời nhưng không thể chữa lành những căn bệnh đã ăn sâu vào hệ thống bóng đá nội địa.

Ngoài vấn đề nhập tịch, bài viết còn chỉ rõ những yếu kém cơ bản của bóng đá Đông Nam Á, bao gồm cả điều kiện sân bãi. Theo phân tích, chất lượng mặt sân thấp khiến cầu thủ trẻ hình thành những kỹ năng không đạt chuẩn, dẫn đến việc tụt hậu so với bóng đá đỉnh cao thế giới.

Siam Sports nhấn mạnh thay vì đi theo con đường ngắn hạn, Đông Nam Á cần học hỏi các nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan hay Jordan, những quốc gia đã đầu tư bài bản vào hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và quản lý chuyên nghiệp.

Cuối cùng, truyền thông Thái Lan cảnh báo rằng dù nhập tịch đến đâu, các nước Đông Nam Á cũng khó có thể đua lại với những đội bóng Trung Đông vốn sở hữu tiềm lực tài chính vượt trội. Muốn thực sự vươn tầm, không có cách nào khác ngoài sự kiên nhẫn và đầu tư đúng hướng.

