Thái Nguyên hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025 – 2030

Việc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước chuẩn bị vững chắc tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

100% Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành trong tháng 10/2025. Ảnh: HND xã Văn Lăng

Theo ghi nhận, các Đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Công tác chuẩn bị nhân sự, nội dung và văn kiện Đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy trình, tuân thủ hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên. Các Hội Nông dân cơ sở đã tập trung phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có uy tín, năng lực, tâm huyết với phong trào nông dân và công tác Hội để tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Bên cạnh công tác tổ chức, việc chuẩn bị nội dung các báo cáo, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới cũng được chú trọng. Hầu hết các đơn vị đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gắn với yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Nhiều giải pháp mới được đưa ra, như tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

Một điểm nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội là tinh thần đổi mới, sáng tạo được thể hiện rõ nét ở nhiều cơ sở Hội. Nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền và điều hành Đại hội; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội bằng nhiều hình thức phong phú như triển lãm ảnh, phóng sự, video clip, ấn phẩm tuyên truyền… Qua đó, hình ảnh người nông dân Thái Nguyên hiện đại, năng động, tự tin hội nhập ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.

Hầu hết các Đại hội cấp cơ sở đều được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, kỹ lưỡng và đúng quy trình. Ảnh: Hà Thanh

Không khí thi đua sôi nổi cũng được thể hiện qua các phong trào hành động thiết thực chào mừng Đại hội như: xây dựng mô hình sản xuất mới, đảm nhận công trình nông dân, trồng cây xanh, chỉnh trang nông thôn, tổ chức các hội thi nông dân sản xuất giỏi… Những hoạt động đó không chỉ tạo điểm nhấn cho Đại hội mà còn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong đời sống cộng đồng.

Việc hoàn thành 100% Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường theo đúng kế hoạch là kết quả của quá trình chỉ đạo sát sao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội, cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội cấp tỉnh trong thời gian tới.

Việc hoàn thành 100% Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường theo đúng kế hoạch là nhờ sự chỉ đạo sát sao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngô Huy

Thời gian qua, các cấp Hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân. Đặc biệt, Hội đã chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Có thể nói, việc hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở không chỉ là mốc quan trọng trong tiến trình củng cố tổ chức Hội, mà còn khẳng định niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của người nông dân Thái Nguyên trong thời kỳ mới. Từ tinh thần đổi mới, đoàn kết và sáng tạo được khơi dậy qua mỗi kỳ Đại hội, đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đang sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, góp phần đưa nông nghiệp Thái Nguyên phát triển hiện đại và bền vững.