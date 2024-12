Thái Nguyên: Hơn chục héc ta rừng keo sản xuất của người dân bị cháy rụi chưa rõ nguyên nhân

Người dân Tổ dân phố Yên Mễ (phường Hồng Tiến, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) kể lại thời điểm xảy ra cháy rừng. Clip: Hà Thanh.



Những ngày đầu tháng 12/2024, phản ánh tới báo Điện tử Dân Việt, nhiều người dân ở Tổ dân phố Yên Mễ (phường Hồng Tiến, TP.Phổ Yên) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy rừng keo sản xuất gây thiệt hại lớn về tài sản của nhiều hộ dân.

Công an vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân cháy rừng keo của bà con

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Phạm Thị Huyền (Tổ dân phố Yên Mễ, phường Hồng Tiến) kể, ngày 28/11, khi chị vừa ngủ dậy thì được tin báo của người dân trong xóm về vụ cháy rừng keo sản xuất. Khi chị Huyền nhìn sang rừng keo nhà mình thấy khói bốc lên nghi ngút.

"Khi chạy sang đến rừng keo của gia đình, tôi thấy lửa đã cháy rất to nên đã hô hào mọi người gọi công an, người dân đến hỗ trợ. Đồng thời, tôi cũng nhanh chóng dùng chổi và cành cây để dập lửa nhưng do lửa cháy quá to, gió mạnh nên không thể dập tắt được đám cháy", chị Huyền nhớ lại.

Nhiều diện tích trồng keo của người dân Tổ dân phố Yên Mễ, phường Hồng Tiến, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bị cháy rụi trong chốc lát. Ảnh: Hà Thanh.

Theo chị Huyền, toàn bộ diện tích keo khoảng 14.000m2 được gia đình chị trồng từ năm 2020, đến nay đã được 4 năm.

"Năm nào cũng vậy chứ không riêng gì năm nay, tôi cứ trồng lại cây keo là lại bị cháy, năm nào phát hiện sớm còn cứu vãn được phần nào, còn phát hiện muộn cây keo bị cháy rất nhiều", chị Huyền nói và đặt nghi vấn rừng cây keo bị cháy cũng không loại trừ khả năng bị kẻ gian hủy hoại.

Sau khi xảy ra cháy rừng, chị Huyền đã gọi người đến để bán cây với mong muốn vớt vát được ít nào hay ít đấy nhưng do cây keo vẫn còn nhỏ chưa đến kỳ thu hoạch lại bị cháy hết gốc nên không có thợ nào đến mua. Chị Huyền ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Huyền (Tổ dân phố Yên Mễ, phường Hồng Tiến chỉ cho PV Dân Việt khu vực rừng keo của gia đình bị cháy. Ảnh: Hà Thanh.

Tương tự, gia đình bà Lưu Thị Lẫy (Tổ dân phố Yên Mễ) cũng là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng keo vừa qua. Bà Lẫy cho biết, hiện nay gia đình bà chưa thống kê diện tích cháy rừng keo là bao nhiêu, chỉ biết là rừng bị cháy rất nhiều, trong khi đó cây bị cháy không bán được. Bà mong muốn được Nhà nước hỗ trợ cây giống hoặc tiền mặt để trồng lứa cây mới nhằm tái tạo lại sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Tổ trưởng Tổ dân phố Yên Mễ cho hay, trên địa bàn tổ dân phố, vào mùa hanh khô thường xảy ra hiện tượng cháy rừng. Vừa qua xảy ra vụ cháy rừng keo trên địa bàn, trong đó có khoảng 10 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích thiệt hại trên 10 héc ta.

"Thời điểm xảy ra vụ cháy, chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân tự vệ và người dân của Tổ dân phố đến dập lửa nhưng do khu rừng nằm cách xa khu dân cư khoảng 1km, hơn nữa vào mùa hanh khô, cây cối rậm, đặc biệt hôm xảy ra cháy rừng lại có gió to nên đám cháy lan ra rất nhanh" - ông Lợi kể lại.

Bà Lưu Thị Lẫy (Tổ dân phố Yên Mễ) chỉ tay về phía khu rừng keo bị cháy của gia đình. Ảnh: Hà Thanh.

Theo ông Lợi, sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. UBND phường Hồng Tiến cũng đã đề nghị lực lượng công an điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ cháy rừng keo.

Chủ rừng cần có phương án cụ thể để phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả

Ông Trần Quốc Hoàn, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn thông tin, sau khi xảy ra cháy, lực lượng kiểm lâm TP.Phổ Yên đã xuống hiện trường xác minh, kiểm tra, đo đếm diện tích thiệt hại của bà con.

"Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương tìm ra nguyên nhân cháy rừng keo. Trường hợp, phát hiện ra người gây ra cháy rừng, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định", ông Hoàn nói.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Tổ trưởng Tổ dân phố Yên Mễ. Ảnh: Hà Thanh.

Trao đổi thêm với PV Dân Việt, ông Nguyễn Viết Đinh – Chủ tịch UBND phường Hồng Tiến (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) thông tin, trong những năm gần đây, trên địa bàn phường phát triển chủ yếu về lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, trong đó diện tích rừng keo trên địa bàn chỉ còn diện tích nhỏ.

Mặc dù vậy, địa phương rất quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, điển hình như việc triển khai các chương trình "mỗi gia đình một bình chữa cháy", tổ chức các hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy tới bà con nhân dân.

Trong năm 2024, do tình hình thời tiết cực đoan, giai đoạn cuối năm hanh khô kéo dài nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Trước tình hình đó, địa phương cũng liên tục phổ biến và tuyên truyền, thực hiện việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kể các khu rừng nhỏ lẻ còn lại của bà con.

Nhiều cây keo bị cháy đen hết gốc, người dân không thể bán thương lái. Ảnh: Hà Thanh.

"Khi nhận được thông tin báo cáo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của hai tổ dân phố đã cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy của phường có mặt chữa cháy, cứu rừng. Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm ở vị trí mà các phương tiện không thể vào được, hơn nữa khu vực này lâu năm cũng không được người dân phát quang nên có rất nhiều cây dại, độ thực bì dày đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy", ông Đinh chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Tiến, vụ cháy đã gây thiệt hại một số diện tích trồng keo của người dân và đến thời điểm này đã cơ được khắc phục xong. Trong thời gian tới địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra cũng như tiếp tục chỉ đạo các tổ liên gia hoạt động sâu sát hơn, tuyên truyền sâu rộng hơn tới người dân, đặc biệt tuyên truyền các chủ rừng cần phải có phương án cụ thể để phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả.