Thái Nguyên khai trương nền tảng công dân số

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khai trương Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID.

Dự buổi Khai trương có các đồng chí: Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông; đại diện lãnh đạo Bộ Công an và các tỉnh: Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Dương, Quảng Ninh. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU; lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên); các hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL); Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS (NGS); đại diện một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.



Sau hơn 6 tháng triển khai xây dựng, với sự quyết tâm cao và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cùng nỗ lực của Liên minh SAIGONTEL - NGS, lấy phương châm “Chú trọng xây dựng cột trụ xã hội số phục vụ cuộc sống Nhân dân”, Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID đã chính thức ra mắt và được đưa vào ứng dụng.

Thái Nguyên ID lấy người dân làm trung tâm, là nền tảng công dân số đầu tiên dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, cũng chính là bước đi chiến lược trên con đường xây dựng và phát triển trụ cột xã hội số của tỉnh, với mục tiêu tạo ra không gian số an toàn, thuận tiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên ID được ứng dụng trên nền tảng di động, hỗ trợ tích cực vào việc định danh chính xác từng người dân trên không gian số; đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa; đồng thời là “cánh tay nối dài” giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn.

Với nền tảng công nghệ định danh điện tử eKYC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như: Kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo... Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công online, cập nhật tin tức đời sống - xã hội, trong đó có các tin tức y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19, mua bán, rao vặt và nhận các ưu đãi mới nhất. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play.

Tại buổi Khai trương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số, đặc biệt việc Khai trương nền tảng xã hội số và ứng dụng Thái Nguyên ID là bước đi cụ thể, thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh. Đồng chí lưu ý: Trong quá trình triển khai ứng dụng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức về liên thông, tương thích, chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng, vì vậy, tỉnh Thái Nguyên cần có cơ chế xử lý dữ liệu và chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho người dùng. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ luôn đồng hành với tỉnh trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại chương trình khai trương.

Phát biểu tại buổi Khai trương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Chuyển đổi số là một giải pháp hết sức quan trọng và đang là xu thế tất yếu, là con đường ngắn nhất, kinh tế nhất để hiện thực hóa nhiều mục tiêu phát triển kinh tế và cũng là cơ hội tạo ra những bứt phá mạnh mẽ trong quá trình phát triển.

Chính vì vậy, đây là giải pháp được Thái Nguyên lựa chọn với mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực và nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về chuyển đổi số vào năm 2025. Việc khai trương ứng dụng công dân số với tên gọi Thái Nguyên ID hôm nay là sự kiện mang nhiều dấu ấn về sự nỗ lực phấn đấu của tỉnh; ứng dụng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực phát triển nền tảng xã hội số và chính quyền số của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm cao của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là tinh thần trách nhiệm của Tổ công tác triển khai nền tảng xã hội số và ứng dụng Thái Nguyên ID; sự phối hợp triển khai của Liên minh SAIGONTEL - NGS trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai ứng dụng.



Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ được ứng dụng rộng rãi, để phát huy tối đa lợi thế, các tiện ích của ứng dụng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người dân, nhất là các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp nhanh chóng tổ chức triển khai Thái Nguyên ID trong công tác quản lý, tuyển dụng nhân sự, phục vụ thiết thực, hiệu quả trong quá trình sản xuất và hoạt động kinh doanh; các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng các sở, ban, ngành, nhất là vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phối hợp, hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về lợi ích, tính năng của Thái Nguyên ID tới các đối tượng, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kết hợp với đi trước đón đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số sẽ giúp Thái Nguyên thực hiện được giấc mơ của mình là trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi phía Bắc mà còn là của vùng Thủ đô vào năm 2030 và sẽ hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ khi Người về thăm Thái Nguyên vào năm 1964 đó là: Xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta.

Các đại biểu thăm Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức Khai trương Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Ngay sau đó, các đại biểu đã đi thăm Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên (IOC) được đặt tại Trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Thái Nguyên./.