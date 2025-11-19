Thái Nguyên: Siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng trong tháng cao điểm năm 2025

Trong tháng 11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ công tác tham mưu, chỉ đạo và điều hành. Gần 300 văn bản đã được ban hành và tham mưu lên các cấp, tập trung vào những nội dung cốt lõi như triển khai quy định EUDR, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động khai thác, kiểm tra hiện trạng rừng phục vụ chuyển đổi số, truy quét rừng đặc dụng và đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp của giai đoạn 2021 – 2025. Những nỗ lực này được xác định là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục duy trì ổn định công tác quản lý rừng trong bối cảnh địa hình phức tạp, tài nguyên rừng phong phú và nhiều áp lực vi phạm.

Song song với đó, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường mạnh mẽ. Trong tháng, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức hơn một trăm cuộc tuyên truyền với sự tham gia của gần chín nghìn lượt người. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao hiểu biết pháp luật trong cộng đồng mà còn tăng cường trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm lâm luật. Lũy kế từ đầu năm, gần 800 cuộc tuyên truyền đã được tổ chức, phản ánh sự chủ động của ngành trong việc lan tỏa thông điệp về bảo vệ rừng.

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Mặc dù trên hệ thống giám sát xác định 9 điểm cháy trong tháng, nhưng nhờ phản ứng nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm và chính quyền địa phương, không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 13 vụ cháy với diện tích thiệt hại 24,78 ha, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025. Ảnh: Kiểm lâm Thái Nguyên

Việc quản lý động vật hoang dã được thực hiện nghiêm ngặt, khi Chi cục giải quyết 17 hồ sơ cấp mã số nuôi, nâng tổng số cơ sở trên địa bàn lên 468 đơn vị với hàng chục nghìn cá thể động vật hoang dã được theo dõi qua phần mềm. Ở lĩnh vực giám sát khai thác lâm sản, sản lượng khai thác trong tháng 11 đạt hơn 65.700m³ gỗ, góp phần đưa tổng sản lượng khai thác trong năm vượt 101% kế hoạch.

Một kết quả đáng chú ý khác là tỉnh Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu trong cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Riêng tháng 11, hơn 5.100 ha rừng được cấp FSC, nâng tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ trên địa bàn lên hơn 37.500 ha – vượt 175% so với kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Đây là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Công tác trồng rừng và trồng cây phân tán tiếp tục khẳng định nỗ lực của địa phương. Tháng 11 ghi nhận hơn 153 ha rừng trồng mới, đưa tổng diện tích trồng rừng tập trung lên 7.950 ha, vượt xa chỉ tiêu cả năm. Tương tự, số cây phân tán trồng mới đạt trên 107.000 cây, góp phần nâng tổng số cây trồng trong năm lên hơn 3,1 triệu cây. Đặc biệt, xét theo Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, Thái Nguyên đã hoàn thành tới 181% kế hoạch.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được thực hiện nghiêm. Trong tháng 11, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 33 vụ vi phạm lâm luật, lũy kế cả năm đạt 361 vụ. Tang vật tịch thu trong tháng gồm hơn 32m³ gỗ, than hoa và nhiều dụng cụ liên quan. Tổng số tiền thu nộp ngân sách từ đầu năm đạt hơn 2 tỷ đồng.

Từ những kết quả trên cho thấy công tác quản lý rừng của Thái Nguyên trong tháng 11 được duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được kiểm soát chặt chẽ, góp phần giữ an toàn rừng trong giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Bước vào tháng 12, thời điểm cao điểm mùa khô, lực lượng Kiểm lâm Thái Nguyên xác định tăng cường kỷ luật, nâng cao trách nhiệm từng cán bộ và siết chặt quản lý từ cơ sở là nhiệm vụ then chốt.

Ông Lê Cẩm Long, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên nhấn mạnh: “Tháng 11, toàn ngành đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị 03 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các chỉ tiêu quan trọng như trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, khai thác gỗ hay cấp chứng chỉ FSC đều vượt kế hoạch. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm và cháy rừng vẫn tiềm ẩn, nhất là tại các khu vực dân sinh còn khó khăn. Tháng 12, chúng tôi yêu cầu toàn lực lượng siết chặt kỷ luật, duy trì trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24h, tăng cường tuần tra, kiểm tra các chủ rừng, các cơ sở chế biến và quản lý chặt chẽ hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Toàn ngành sẽ tập trung cao nhất để bảo vệ an toàn diện tích rừng trong mùa khô”.

Ông Lê Cẩm Long - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Theo định hướng tháng 12, các Hạt Kiểm lâm sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lâm nghiệp; tăng cường tuần tra, truy quét, xử lý vi phạm, đặc biệt tại các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và những nơi từng xảy ra cháy rừng hoặc phá rừng. Công tác cập nhật diễn biến tài nguyên rừng sau sắp xếp địa giới hành chính sẽ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp để chuẩn bị nguồn cây trồng năm 2026; giám sát các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng để kịp thời phát hiện sai phạm; đẩy nhanh trồng rừng thay thế còn lại trong kế hoạch năm; đồng thời khẩn trương đánh giá thiệt hại do bão số 11 gây ra, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất.

Với những kết quả nổi bật trong tháng 11 và sự chủ động trong phương hướng tháng 12, ngành Kiểm lâm Thái Nguyên đang nỗ lực bảo đảm an toàn tài nguyên rừng, giữ vững diện tích rừng hiện có và tiếp tục phát triển rừng bền vững, nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế lâm nghiệp của địa phương trong những năm tới.