Thu ngân sách năm 2022 của Quảng Trị chỉ đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng so với năm 2021. Lý do là các nguồn thu đột biến từ các dự án điện gió, đất đai giảm mạnh. So sánh thu ngân sách các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà thì Quảng Trị đạt mức thấp nhất.

Năm 2023, trong điều kiện thế giới, trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội, các nguồn thu đột biến không còn nên dự báo thu ngân sách tỉnh tiếp tục gặp khó khăn.