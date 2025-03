Ngày 7/3, CNN đưa tin, Tiến sĩ Heather Jarrell, Trưởng phòng Giám định Y khoa của New Mexico đã công bố nguyên nhân cái chết của nam diễn viên Gene Hackman và vợ ông, Betsy Arakawa. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cả hai đều qua đời vì nguyên nhân tự nhiên nhưng không cùng một thời điểm. Hackman mất do biến chứng của bệnh tim mạch, trong khi Arakawa ra đi vì hội chứng phổi do hantavirus.

Theo báo cáo y khoa, Gene Hackman có thể đã qua đời vào ngày 18/2, khi thiết bị máy tạo nhịp tim của ông ghi nhận nhịp tim cuối cùng. Dữ liệu từ thiết bị này cho thấy trước khi mất, nam diễn viên đã trải qua tình trạng rung nhĩ, một hiện tượng nhịp tim không đều.

Ngoài ra, ông bị tăng huyết áp mãn tính và mắc bệnh Alzheimer giai đoạn cuối. Kết quả chụp CT xác nhận tình trạng bệnh lý nghiêm trọng của ông, với các dấu hiệu xơ vữa động mạch và tổn thương tim.

Thảm kịch đằng sau cái chết bí ẩn của nam diễn viên 2 lần giành giải Oscar và vợ

Gene Hackman là một trong những diễn viên tài năng của Hollywood, từng giành hai giải Oscar danh giá. Ông được biết đến qua các bộ phim như "The French Connection", "Unforgiven" và vai siêu ác nhân Lex Luthor trong loạt phim "Superman" những năm 1970 và 1980. Trước khi qua đời, Hackman sống một cuộc đời kín tiếng tại Santa Fe, New Mexico, cùng vợ ông là Betsy Arakawa.

Betsy Arakawa được xác định qua đời vì hội chứng phổi do hantavirus, một căn bệnh hiếm gặp lây lan từ loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh. Tiến sĩ Heather Jarrell cho biết gần thi thể bà có những viên thuốc tuyến giáp theo đơn, nhưng chúng không liên quan đến nguyên nhân cái chết.

Các điều tra viên y khoa cũng xác nhận rằng, cả hai vợ chồng Hackman không có dấu hiệu chấn thương bên trong hay bên ngoài, không bị ngộ độc khí carbon monoxide và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 cũng như các virus đường hô hấp thông thường.

Theo báo cáo từ nhà chức trách, có khả năng Betsy Arakawa qua đời trước chồng bà vài ngày. Gene Hackman, do tình trạng Alzheimer giai đoạn cuối, có thể không nhận thức được sự ra đi của vợ. Trả lời báo chí, Tiến sĩ Heather Jarrell nhận định: "Rất có thể ông ấy không biết điều gì đã xảy ra. Ông ấy đã ở trong tình trạng sức khỏe rất yếu".

Gene Hackman kết hôn với Betsy Arakawa vào năm 1991, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài ba thập kỷ với người vợ đầu tiên, Faye Maltese. Trong suốt hơn 30 năm bên nhau, Hackman và Arakawa sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Lần cuối cùng họ cùng nhau dự sự kiện công khai là tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 2003.