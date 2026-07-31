Thầm lặng giữ dòng điện nơi vùng biên Chư Prông

Khi nhiều người còn đang say giấc, những cán bộ quản lý vận hành lưới điện đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Với họ, việc đảm bảo dòng điện vận hành an toàn, liên tục không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm góp phần phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.

Nhân viên Điện lực Chư Prông sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trên địa bàn vùng biên nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân.

Điện lực Chư Prông hiện quản lý 1 trạm biến áp trung gian 35/22 kV, 1 trạm cắt 22 kV, gần 742 km đường dây trung áp, gần 460 km đường dây hạ áp cùng 771 trạm biến áp, cấp điện cho hơn 38.900 khách hàng trên địa bàn đơn vị quản lý.

Khối lượng quản lý lớn trong khi địa bàn trải rộng, nhiều khu vực giáp biên khiến công tác quản lý vận hành luôn đối mặt với không ít khó khăn. Đặc biệt, lưới điện của đơn vị được cấp từ nhiều nguồn khác nhau gồm Trạm biến áp 110 kV, Điện lực Pleiku, Điện lực Chư Sê, Điện lực Ea Súp (Đắk Lắk), 8 nhà máy thủy điện và 61 nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối vào lưới điện trung áp.

Dù trời đã nhá nhem tối, cán bộ quản lý vận hành Điện lực Chư Prông vẫn kiểm tra tình trạng thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn trên lưới điện.

Việc tiếp nhận nhiều nguồn điện giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, song cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý vận hành. Người làm công tác kỹ thuật phải thường xuyên cập nhật phương thức vận hành, theo dõi phụ tải, tính toán phương án cấp điện tối ưu và kiểm soát chặt chẽ từng thao tác để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Không chỉ vậy, việc kiểm tra, xử lý sự cố trên địa bàn rộng, nhất là vào mùa mưa bão, luôn là thách thức lớn. Công tác phát quang hành lang lưới điện cũng gặp nhiều khó khăn khi có hơn 75 km đường dây đi qua rừng tự nhiên và khoảng 60 km đi qua rừng cao su.

Địa bàn quản lý rộng, nhiều tuyến đường đất lầy lội vào mùa mưa khiến việc kiểm tra, xử lý sự cố lưới điện vùng biên gặp không ít khó khăn. Ảnh Điện lực Chư Prông

Để hoàn thành nhiệm vụ, Điện lực Chư Prông luôn nhận được sự phối hợp tích cực của các lực lượng trên địa bàn, đặc biệt là Đồn Biên phòng Ia Mơ và Đồn Biên phòng Ia Lốp. Thông qua quy chế phối hợp, các đơn vị đã hỗ trợ kiểm tra, xử lý sự cố, tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và bảo đảm cấp điện ổn định cho khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Điện lực Chư Prông cho biết: "Lưới điện nhiều nguồn khiến việc tính toán phương thức cấp điện, dự báo các chỉ tiêu kỹ thuật như tổn thất điện năng hay độ tin cậy cung cấp điện trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Hiện đơn vị sử dụng phần mềm PSS/ADEPT để tính toán trào lưu công suất, tuy nhiên mọi dữ liệu đều phải được kiểm tra, tính toán rất cẩn trọng để bảo đảm độ chính xác."

Điện lực Chư Prông phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm tra, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, góp phần bảo đảm cấp điện ổn định khu vực biên giới.

Theo ông Thành, bên cạnh những khó khăn, việc có nhiều nguồn điện đấu nối cũng mang lại nhiều lợi thế như rút ngắn bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra sự cố trên lưới điện quốc gia, đơn vị vẫn có thể huy động nguồn từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn để duy trì cấp điện cho các phụ tải quan trọng, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

"Mỗi cán bộ làm công tác quản lý vận hành đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ cho dòng điện luôn thông suốt, phục vụ đời sống nhân dân và góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương", ông Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Nhân viên Điện lực Chư Prông lặng lẽ "đi trước vầng thái dương", những người làm công tác quản lý vận hành lưới điện luôn sẵn sàng kiểm tra, xử lý sự cố để dòng điện không gián đoạn.

Phía sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà là sự thầm lặng của những người công nhân, kỹ sư ngành điện. Dù nắng gắt hay mưa giông, dù ngày thường hay ngày lễ, họ vẫn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất để xử lý sự cố, khôi phục cấp điện trong thời gian ngắn nhất. Với họ, niềm vui không chỉ là hoàn thành một ca trực an toàn mà còn là nhìn thấy dòng điện được duy trì ổn định, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Lặng lẽ "đi trước vầng thái dương", những người làm công tác quản lý vận hành lưới điện ở Điện lực Chư Prông đang từng ngày góp phần giữ sáng vùng biên, bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.