Tháng 8, 4 con giáp dám nghĩ dám làm, vượt khó khăn, gặt tài lộc

1. Tuổi Tý:

Con giáp Tý vốn gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc đời, khiến họ cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống được phú quý.

Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 8, dù hoàn cảnh chung của xã hội khó khăn, người tuổi Tý thông minh lanh lợi, biết tìm cách xoay xở để tìm đảm bảo nguồn kinh tế vững chãi cho bản thân và gia đình.

Màu may mắn với tuổi Ty trong tháng 8 là màu ghi. Con số may mắn: Số 4. Trang sức may mắn: Nhẫn bạch kim. Người hợp tuổi: Tuổi Mùi. Hướng xuất hành may mắn: Hướng Tây Bắc.

2. Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, con giáp Sửu chăm chỉ cần mẫn, không lười nhác, có bản lĩnh hơn người nên từng bước từng bước tích lũy tiền tài cho tương lai lâu dài về sau.\

Họ cực kỳ chắc chắn nên dù đối mặt với điều kiện không thuận lợi cũng không hề lùi bước, lại được Thần Tài ủng hộ nên trong tháng tới vẫn mang về được khoản tiền lớn cho gia đình.

Màu may mắn với tuổi Sửu trong tháng 8 là màu bạc. Con số may mắn: Số 8. Trang sức may mắn: Dây chuyền vàng. Người hợp tuổi: Tuổi Tị. Hướng xuất hành may mắn: Hướng Đông Bắc.

3. Tuổi Tuất:

Người tuổi Tuất tháng tới khá may mắn, chỉ cần cố gắng thêm một chút thì điều thu lại sẽ được lớn hơn rất nhiều công sức bỏ ra, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Họ không cần chạy ra ngoài đôn đáo, xin xỏ cơ hội mà là cơ hội, thời cơ chủ động đến với họ chỉ cần họ đủ bản lĩnh để nắm lấy thì sẽ kiếm bộn tiền, không lo thiếu thốn.

Màu may mắn với tuổi Tuất trong tháng 8 là màu xanh lam. Con số may mắn: Số 7. Trang sức may mắn: Vòng ngọc bích. Người hợp tuổi: Tuổi Hợi. Hướng xuất hành may mắn: Hướng Đông.



4. Tuổi Ngọ:

Người tuổi Ngọ tháng tới làm ăn thuận lợi hơn cả ngày thường vì biết tranh thủ cơ hội, phát huy ưu thế của mình trong hoàn cảnh đặc biệt.

Họ cũng là những người dám nghĩ dám làm, có tinh thần xông pha rất lớn, khiến cả gia đình không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Màu may mắn với tuổi Ngọ trong tháng 8 là màu đỏ. Con số may mắn: Số 3. Trang sức may mắn: Dây lắc bạc. Người hợp tuổi: Tuổi Tị. Hướng xuất hành may mắn: Hướng Tây.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.