Thang Duy tìm chỗ đứng tại Trung Quốc

Sau khi tạo tiếng vang quốc tế với bộ phim “Sắc, giới” của đạo diễn Lý An, nữ diễn viên Thang Duy không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thị trường điện ảnh Trung Quốc như kỳ vọng. Thay vào đó, cô phải đối mặt với hàng loạt rào cản nghề nghiệp. Những cảnh quay táo bạo trong phim khiến cô bị đưa vào danh sách hạn chế. Truyền hình, quảng cáo và các phương tiện truyền thông gần như không nhắc đến tên cô trong một thời gian dài.

Theo Reuters, cơ quan quản lý truyền thông Trung Quốc khi đó đã chỉ đạo không phát sóng, không đưa tin về Thang Duy. Cô bị xem là người vượt qua ranh giới cho phép của ngành công nghiệp giải trí Hoa ngữ. Vai diễn phá cách trong “Sắc, giới” mang đến cho Thang Duy sự công nhận về mặt nghệ thuật nhưng đồng thời cũng khiến cô đánh mất vị trí tại quê nhà.

Thang Duy đạt nhiều thành công trên thị trường điện ảnh quốc tế. Sina.

Từ đó, con đường phát triển sự nghiệp của Thang Duy tại Trung Quốc ngày càng chật vật. Cô không chỉ chịu định kiến nghề nghiệp mà còn vấp phải những khó khăn khác đến từ phong cách diễn xuất riêng biệt và việc thiếu sự linh hoạt trong các mối quan hệ xã hội. Trong khi giới giải trí Trung Quốc thường đề cao sự hợp tác và hệ sinh thái truyền thông, Thang Duy lại không giỏi trong việc xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Điều này khiến cô khó duy trì vị thế ổn định trong thị trường khắc nghiệt và cạnh tranh cao.

Nếu những thành tựu quốc tế tương tự rơi vào tay một “tiểu hoa” do ngành công nghiệp trong nước lăng xê, họ có thể đã được tung hô rầm rộ. Nhưng với Thang Duy, người nay không còn được xem là “người trong nhà”, sự cổ vũ dành cho cô cũng giảm đi nhiều. Sau kết hôn và chuyển sang sống tại Hàn Quốc, Thang Duy nhận được những kịch bản chất lượng hơn, có cơ hội hợp tác với các đạo diễn lớn. Tuy vậy, khi đặt vào thị trường Trung Quốc, những thành tích đó lại trở nên mờ nhạt.

Bước tiến tại Hàn Quốc và nỗ lực trở lại thị trường Hoa ngữ

Tại Hàn Quốc, Thang Duy bước đầu đạt được thành tựu đáng kể khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Rồng Xanh, một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của nước này. Tuy nhiên, thành công này không đến dễ dàng. Phần lớn vai diễn đến tay Thang Duy là những dự án không được ưu tiên, bị nhiều diễn viên bản địa từ chối. Trong một môi trường vốn ưa chuộng ngôi sao trong nước, cơ hội dành cho diễn viên ngoại như Thang Duy luôn ít ỏi và đầy rào cản.

Chỉ sau khi nhận giải và chứng minh được thực lực, cô mới có thêm cơ hội để khẳng định mình. Tuy nhiên, tài nguyên vẫn không dồi dào. Các vai diễn chủ yếu mang tính chất thử nghiệm, phù hợp với cá tính độc lập và phong cách diễn xuất thiên về nội tâm của cô.

Dù đã định cư tại Hàn Quốc và có chỗ đứng ở thị trường điện ảnh nước ngoài, Thang Duy vẫn không từ bỏ hoàn toàn thị trường Hoa ngữ. Cô vẫn tiếp tục đọc kịch bản, chủ động tìm kiếm các dự án phù hợp. Nhưng thực tế cho thấy đa phần kịch bản gửi đến chỉ muốn khai thác danh tiếng của cô, thiếu chiều sâu và không đáp ứng tiêu chuẩn nghệ thuật mà cô đặt ra.

Gần đây, Thang Duy đặc biệt chú ý đến một dự án điện ảnh mới do một ê kíp trong nước thực hiện. Sau quá trình trao đổi và thương thảo kỹ lưỡng, cô chính thức nhận lời tham gia. Bộ phim hiện đã khởi quay tại Phúc Kiến với đội ngũ sản xuất được đánh giá là chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Dự án này được xem là cơ hội lớn để Thang Duy lấy lại vị thế trong ngành điện ảnh Trung Quốc sau hơn một thập kỷ bị "ghẻ lạnh".

