Thăng hạng, Trường Tươi Đồng Nai nói lời chia tay cầu thủ thứ 2

Trường Tươi Đồng Nai chia tay Vũ Đức Duy

Sau khi hoàn thành mùa giải lịch sử với tấm vé thăng hạng V.League, Trường Tươi Đồng Nai đang bắt đầu bước vào giai đoạn tái thiết lực lượng. Mới đây, tiền vệ Vũ Đức Duy đã chính thức nói lời chia tay đội bóng, trở thành cầu thủ thứ hai rời CLB sau trường hợp của Hồ Sỹ Giáp.

Sự ra đi của Vũ Đức Duy có thể khiến nhiều người tiếc nuối, bởi tiền vệ sinh năm 2003 là một trong những gương mặt trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo của đội bóng và đã gắn bó với CLB trong nhiều năm qua.

Theo dữ liệu từ VPF, Vũ Đức Duy sinh ngày 8/4/2003, cao 1m70, nặng 60kg và thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên cho đội bóng vào mùa giải Hạng Nhất 2020 khi mới 17 tuổi.

Dù không phải là ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, Vũ Đức Duy vẫn âm thầm đóng góp vào hành trình phát triển của đội bóng. Ở mùa giải Hạng Nhất 2022, anh ra sân 5 trận. Sang mùa 2023, tiền vệ này được trao nhiều cơ hội hơn với 11 lần thi đấu, ghi được 2 bàn thắng cùng 1 thẻ vàng. Mùa 2023/2024, Vũ Đức Duy tiếp tục có 9 lần ra sân. Đến mùa giải 2024/20 25, anh góp mặt trong 14 trận đấu, nhận 3 thẻ vàng và đóng vai trò phương án xoay tua quan trọng nơi tuyến giữa.

Tổng cộng, cầu thủ quê Đồng Nai đã có ít nhất 40 lần ra sân cho đội bóng qua các mùa giải chuyên nghiệp được VPF thống kê. Dù phần lớn xuất phát từ băng ghế dự bị, tinh thần chiến đấu và sự bền bỉ của Vũ Đức Duy luôn được ban huấn luyện đánh giá cao.

Việc chia tay Vũ Đức Duy diễn ra không lâu sau khi Hồ Sỹ Giáp rời đội, cho thấy Trường Tươi Đồng Nai đang có những điều chỉnh mạnh mẽ về nhân sự để chuẩn bị cho mùa giải V.League đầy khắc nghiệt phía trước. Sau chiến dịch thăng hạng thành công, đội bóng miền Đông Nam Bộ chắc chắn sẽ cần bổ sung những nhân tố giàu kinh nghiệm hơn nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Về phía Đức Duy, ở tuổi 23, tiền vệ này vẫn còn nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp. Bến đỗ tiếp theo của anh hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với những đóng góp thầm lặng trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai, đặc biệt trên hành trình đưa đội bóng lên chơi tại V.League, Vũ Đức Duy xứng đáng nhận được lời tri ân từ người hâm mộ.

