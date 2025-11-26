Thanh Hóa: Lan tỏa những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở phường Tĩnh Gia

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lê Trọng Đại - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở phường đã phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên. Qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Mô hình chế biến và kinh doanh hải sản của gia đình chị Lê Thị Liễu ở tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

“Thông qua các mô hình sản xuất mới, phương thức canh tác hiện đại, an toàn, hội viên nông dân trên địa bàn phường đã dần thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm. Sự đổi mới tư duy và cách làm đã tạo nhiều chuyển biến tích cực; nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, đời sống người dân ngày càng khởi sắc”, ông Lê Trọng Đại - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tĩnh Gia cho biết thêm.

Những năm qua từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lan tỏa sâu rộng qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như mô hình của gia đình chị Lê Thị Liễu ở tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia. Với mong muốn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chế biến từ nguồn hải sản tươi ngon của địa phương, chị Liễu đã mở rộng hoạt động chế biến hải sản, thành lập doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Hiện gia đình chị Liễu đang tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động và gần 100 lao động thời vụ với thu nhập ổn định.

Từ một cơ sở nhỏ với số vốn hạn chế, năm 2013 sau bốn năm gây dựng, chị Lê Thị Liễu thành lập Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh và liên kết với nhiều hộ khai thác để chủ động nguồn nguyên liệu. Chị Liễu cho biết: “Tôi đầu tư ngư lưới cụ cho 50 hộ dân để họ khai thác và bán hải sản tươi cho doanh nghiệp, nhờ vậy giá cả ổn định và nguồn nguyên liệu luôn bảo đảm chất lượng.”

Hiện Công ty Hiệp Anh có hơn 20 sản phẩm hải sản chế biến; trong đó có bốn sản phẩm đạt chuẩn OCOP gồm: mực khô, cá cơm khô, moi khô và nước mắm. Doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động và gần 100 lao động thời vụ với thu nhập ổn định. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi ở miền Bắc, miền Trung và xuất khẩu sang Trung Quốc, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, chị Liễu còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các chương trình cộng đồng.

Nuôi lươn không bùn đang là mô hình kinh tế được nhiều hộ nông dân lựa chọn. Sau khi nghiên cứu kỹ thuật, anh Nguyễn Hồng Thanh, ở tổ dân phố Thượng Nam, phường Tĩnh Gia đã quyết định khởi nghiệp với mô hình này và nhanh chóng đạt hiệu quả.

Mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình anh Nguyễn Hồng Thanh.

Với diện tích gần 1.000 m², anh xây dựng 17 bể nuôi, áp dụng kỹ thuật hiện đại và chủ động tìm kiếm thị trường. Anh liên kết với các đầu mối tiêu thụ lớn thông qua nền tảng công nghệ số nên lươn thương phẩm được phân phối không chỉ trong tỉnh mà còn ra nhiều địa phương khác.

Để bảo đảm nguồn hàng quanh năm, anh Thanh nuôi xen canh, gối vụ theo từng giai đoạn. Mỗi năm, mô hình mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Anh chia sẻ: “Yếu tố đầu tiên là nguồn nước sạch và con giống bảo đảm. Không dùng lươn giống tự nhiên vì chúng khó thích nghi, dễ nhiễm bệnh.”

Hiện mô hình của anh là cơ sở cung cấp con giống và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều hộ trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia đình ông Lê Tiến Thìn là một trong những nông dân tiêu biểu với mô hình sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ, dịch vụ máy nông nghiệp và cung ứng vật tư nông nghiệp ở phường Tĩnh Gia. Với quy mô 80 ha, tổng doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm, ông còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho khoảng 50 hộ mỗi năm; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động, thu nhập 12 – 15 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, ông cũng thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo và hộ khó khăn về vốn, vật tư và kỹ thuật để phát triển sản xuất.

Ông Lê Trọng Đại, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tĩnh Gia cho biết: Hội đã hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ liên kết sản xuất với 570 hội viên, giúp tiêu thụ ổn định các sản phẩm chủ lực của địa phương. Nhiều hội viên đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, tiếp cận thị trường ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm.

Hiện Hội Nông dân phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có 303 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Ngoài ra, thời gian qua Hội đã phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn về kỹ năng sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch, chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm; thu hút hơn 750 lượt hội viên tham gia. Đồng thời, vận động hội viên phát triển mô hình kinh tế dịch vụ du lịch, hậu cần nghề cá gắn với sản phẩm đặc trưng như chế biến hải sản, rau sạch, đồ lưu niệm phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp hệ thống khuyến nông, khuyến lâm và doanh nghiệp tổ chức 18 lớp chuyển giao khoa học công nghệ cho gần 900 lượt hội viên về ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt và xử lý môi trường.

Đến nay, toàn phường có 303 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.Từ phong trào thi đua, nhiều triệu phú, tỷ phú nông dân đã xuất hiện, truyền cảm hứng bằng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của hội viên nông dân ở phường Tĩnh Gia thời gian qua.



