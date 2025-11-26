Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 26/11/2025 07:28 GMT+7

Thanh Hóa: Lan tỏa những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở phường Tĩnh Gia

Hữu Dụng Thứ tư, ngày 26/11/2025 07:28 GMT+7
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được Hội Nông dân phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Tĩnh Gia trước đây) đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lê Trọng Đại - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở phường đã phát huy tính năng động, sáng tạo của hội viên. Qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Mô hình chế biến và kinh doanh hải sản của gia đình chị Lê Thị Liễu ở tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

“Thông qua các mô hình sản xuất mới, phương thức canh tác hiện đại, an toàn, hội viên nông dân trên địa bàn phường đã dần thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm. Sự đổi mới tư duy và cách làm đã tạo nhiều chuyển biến tích cực; nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, đời sống người dân ngày càng khởi sắc”, ông Lê Trọng Đại - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tĩnh Gia cho biết thêm.

Những năm qua từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lan tỏa sâu rộng qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như mô hình của gia đình chị Lê Thị Liễu ở tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia. Với mong muốn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chế biến từ nguồn hải sản tươi ngon của địa phương, chị Liễu đã mở rộng hoạt động chế biến hải sản, thành lập doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Hiện gia đình chị Liễu đang tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động và gần 100 lao động thời vụ với thu nhập ổn định.

Từ một cơ sở nhỏ với số vốn hạn chế, năm 2013 sau bốn năm gây dựng, chị Lê Thị Liễu thành lập Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh và liên kết với nhiều hộ khai thác để chủ động nguồn nguyên liệu. Chị Liễu cho biết: “Tôi đầu tư ngư lưới cụ cho 50 hộ dân để họ khai thác và bán hải sản tươi cho doanh nghiệp, nhờ vậy giá cả ổn định và nguồn nguyên liệu luôn bảo đảm chất lượng.”

Hiện Công ty Hiệp Anh có hơn 20 sản phẩm hải sản chế biến; trong đó có bốn sản phẩm đạt chuẩn OCOP gồm: mực khô, cá cơm khô, moi khô và nước mắm. Doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động và gần 100 lao động thời vụ với thu nhập ổn định. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi ở miền Bắc, miền Trung và xuất khẩu sang Trung Quốc, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, chị Liễu còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các chương trình cộng đồng.

Nuôi lươn không bùn đang là mô hình kinh tế được nhiều hộ nông dân lựa chọn. Sau khi nghiên cứu kỹ thuật, anh Nguyễn Hồng Thanh, ở tổ dân phố Thượng Nam, phường Tĩnh Gia đã quyết định khởi nghiệp với mô hình này và nhanh chóng đạt hiệu quả.

Mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình anh Nguyễn Hồng Thanh.

Với diện tích gần 1.000 m², anh xây dựng 17 bể nuôi, áp dụng kỹ thuật hiện đại và chủ động tìm kiếm thị trường. Anh liên kết với các đầu mối tiêu thụ lớn thông qua nền tảng công nghệ số nên lươn thương phẩm được phân phối không chỉ trong tỉnh mà còn ra nhiều địa phương khác.

Để bảo đảm nguồn hàng quanh năm, anh Thanh nuôi xen canh, gối vụ theo từng giai đoạn. Mỗi năm, mô hình mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Anh chia sẻ: “Yếu tố đầu tiên là nguồn nước sạch và con giống bảo đảm. Không dùng lươn giống tự nhiên vì chúng khó thích nghi, dễ nhiễm bệnh.”

Hiện mô hình của anh là cơ sở cung cấp con giống và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều hộ trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia đình ông Lê Tiến Thìn là một trong những nông dân tiêu biểu với mô hình sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ, dịch vụ máy nông nghiệp và cung ứng vật tư nông nghiệp ở phường Tĩnh Gia. Với quy mô 80 ha, tổng doanh thu đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm, ông còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho khoảng 50 hộ mỗi năm; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động, thu nhập 12 – 15 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, ông cũng thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo và hộ khó khăn về vốn, vật tư và kỹ thuật để phát triển sản xuất.

Ông Lê Trọng Đại, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tĩnh Gia cho biết: Hội đã hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ liên kết sản xuất với 570 hội viên, giúp tiêu thụ ổn định các sản phẩm chủ lực của địa phương. Nhiều hội viên đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, tiếp cận thị trường ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm.

Hiện Hội Nông dân phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có 303 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Ngoài ra, thời gian qua Hội đã phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn về kỹ năng sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch, chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm; thu hút hơn 750 lượt hội viên tham gia. Đồng thời, vận động hội viên phát triển mô hình kinh tế dịch vụ du lịch, hậu cần nghề cá gắn với sản phẩm đặc trưng như chế biến hải sản, rau sạch, đồ lưu niệm phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp hệ thống khuyến nông, khuyến lâm và doanh nghiệp tổ chức 18 lớp chuyển giao khoa học công nghệ cho gần 900 lượt hội viên về ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt và xử lý môi trường.

Đến nay, toàn phường có 303 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.Từ phong trào thi đua, nhiều triệu phú, tỷ phú nông dân đã xuất hiện, truyền cảm hứng bằng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của hội viên nông dân ở phường Tĩnh Gia thời gian qua.


Phải cắt bỏ thận vì chủ quan
Xã hội

Phải cắt bỏ thận vì chủ quan

Xã hội

Dù có tiền sử nhiều lần phẫu thuật sỏi thận phải, một thời gian dài bệnh nhân không đi khám, đến khi nhập viện, thận đã mất chức năng, phải cắt bỏ thận.

Cây cảnh tựa mái tóc xanh mướt, độc lạ, mang phong cách nổi loạn, giới trẻ thích mê, nghe tên lại quá chán
Gia đình

Cây cảnh tựa mái tóc xanh mướt, độc lạ, mang phong cách nổi loạn, giới trẻ thích mê, nghe tên lại quá chán

Gia đình

Cây cảnh này có thân cây như những sợi dây rậm rạp đan xen vào nhau trong không khí, tạo thành một "khu rừng" xanh tươi, tràn đầy thanh xuân và nổi loạn.

Khu đất 5 sao giữa trung tâm Ba Đình “lên sàn” đấu giá đất, khởi điểm hơn 670 tỷ đồng
Nhà đất

Khu đất 5 sao giữa trung tâm Ba Đình “lên sàn” đấu giá đất, khởi điểm hơn 670 tỷ đồng

Nhà đất

Khu đất hơn 3.300 m2 tại số 18 Cao Bá Quát (Ba Đình, Hà Nội), từng vướng nhiều sai phạm, sắp được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 670 tỷ đồng để phát triển dự án khách sạn 5 sao.

Đại thắng Barcelona, Chelsea tạo nên thành tích đáng nể
Thể thao

Đại thắng Barcelona, Chelsea tạo nên thành tích đáng nể

Thể thao

Chiến thắng 3-0 trước Barcelona rạng sáng nay (26/11) là trận thắng đậm nhất từ trước đến nay của Chelsea trước gã khổng lồ xứ Catalan tại đấu trường Champions League.

Tiền sử dụng đất Hà Nội lập mức tăng 167%
Nhà đất

Tiền sử dụng đất Hà Nội lập mức tăng 167%

Nhà đất

Hà Nội ghi nhận nguồn thu ngân sách bứt phá khi tiền sử dụng đất tăng tới 167% sau 10 tháng, phản ánh sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản và đóng góp lớn từ loạt dự án quy mô.

Bắc Ninh mở bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu đồng/m2
Nhà đất

Bắc Ninh mở bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu đồng/m2

Nhà đất

Bắc Ninh công bố mở bán hơn 3.400 căn nhà ở xã hội tại phường Nếnh, giá từ 13 triệu đồng/m2. Nguồn cung lớn nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, đồng thời tỉnh siết chặt quản lý hồ sơ tránh môi giới “chợ đen”.

Man City thua sốc Leverkusen, HLV Guardiola thừa nhận sự thật cay đắng
Thể thao

Man City thua sốc Leverkusen, HLV Guardiola thừa nhận sự thật cay đắng

Thể thao

Man City thất bại 0-2 trước Leverkusen ngay trên sân nhà Etihad ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League và HLV Pep Guardiola đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm của mình.

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”
Pháp luật

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Pháp luật

Người đàn ông bị cáo buộc trộm lại chiếc ô tô đã gán nợ nhưng qua 2 phiên tòa đều không nhận tội và đến nay, tòa án quyết định không cho luật sư gặp bị cáo trong thời gian tạm giam với lý do tránh oan, sai cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Giá xăng dầu hôm nay 26/11: “Bốc hơi” gần 1 USD, trong nước sẽ giảm mạnh?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/11: “Bốc hơi” gần 1 USD, trong nước sẽ giảm mạnh?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên bật tăng gần 1 USD, bất ngờ lao dốc, dữ liệu cho thấy thị trường dầu thô diễn biến khó lường.

Truyền thông: Nga đã tìm thấy con mồi dễ dàng ở Ukraine
Thế giới

Truyền thông: Nga đã tìm thấy con mồi dễ dàng ở Ukraine

Thế giới

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine, tài sản quý giá nhất của NATO, đã trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng Nga, nhà phân tích địa chính trị và quân sự độc lập Drago Bosnic viết trong một bài báo cho InfoBRICS.

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô
Nhà nông

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Nhà nông

Giữa bao gương mặt của những người phụ nữ Việt Nam đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho đất nước, kỹ sư Bạch Thị Vững, người lai tạo giống lúa mới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC) – Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group), là một bông hoa đặc biệt: một nhà khoa học của nhà nông – người đã dành trọn hơn 37 năm cuộc đời mình để "gieo vàng" trên những cánh đồng quê hương.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu quán triệt Quy định mới về công tác cán bộ tới từng cấp ủy, cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh phân cấp gắn với kiểm soát chặt quyền lực và thực hiện nghiêm cơ chế “có lên, có xuống”, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, mất uy tín.

Cà Mau: Làm rõ trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch UBND xã liên quan đến vụ đường 'thắt nút cổ chai'
Bạn đọc

Cà Mau: Làm rõ trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch UBND xã liên quan đến vụ đường "thắt nút cổ chai"

Bạn đọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi chỉ đạo chính quyền xã Trần Văn Thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của hai cựu Chủ tịch UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (cũ) liên quan việc để hai cán bộ, đảng viên bao chiếm đất công do Nhà nước quản lý, mà Dân Việt phản ánh.

Khảo sát lương 2026: “Cơn khát” nhân lực AI đặt giáo dục vào cuộc đua mới
Xã hội

Khảo sát lương 2026: “Cơn khát” nhân lực AI đặt giáo dục vào cuộc đua mới

Xã hội

Khảo sát Lương 2026 dự báo mức lương sẽ tiếp tục tăng, nhu cầu nhân lực AI bùng nổ trên nhiều ngành. Trước diễn biến này, giáo dục cần đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo để bắt kịp tốc độ phát triển.

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp quan trọng cuối năm, xem xét 75 nội dung, quyết định bảng giá đất năm 2026
Tin tức

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp quan trọng cuối năm, xem xét 75 nội dung, quyết định bảng giá đất năm 2026

Tin tức

Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp cuối năm 2025) của HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 75 nội dung, trong đó có 22 báo cáo và 53 nội dung ban hành nghị quyết, trong đó quyết định bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp
Nhà nông

Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp

Nhà nông

Xin giới thiệu món ăn bài thuốc độc đáo từ con cá diếc-loài cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, bơi cả bầy ngoài ruộng, bài thuốc từ canh cá diếc nấu lá dâu tằm của cố lương y Nguyễn Văn Yến để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết.

Tuyến đường hoa nông thôn mới ở một xã mới của tỉnh Bắc Ninh đẹp tinh tươm, chụp ảnh ai cũng ưng ý
Nhà nông

Tuyến đường hoa nông thôn mới ở một xã mới của tỉnh Bắc Ninh đẹp tinh tươm, chụp ảnh ai cũng ưng ý

Nhà nông

Về thôn Đình Chùa, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh (địa phận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập tỉnh/thành phố) nhiều người không khỏi trầm trồ khi lạc vào tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp tinh tươm, rực rỡ sắc màu.

Tỉnh Long An thành lập từ khi nào, thành phố lớn nhất nằm bên 2 dòng nước, bên sông tự nhiên, bên kia là kênh nhân tạo
Nhà nông

Tỉnh Long An thành lập từ khi nào, thành phố lớn nhất nằm bên 2 dòng nước, bên sông tự nhiên, bên kia là kênh nhân tạo

Nhà nông

Nằm ở vị trí cửa ngõ miền Tây, tỉnh Long An (trước thời điểm sáp nhập tỉnh/thành) là điểm kết nối huyết mạch giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, đồng thời có vai trò trong giao thương biên giới với Campuchia. Thành phố Tân An, thành phố lớn nhất tỉnh Long An nằm bên dòng kênh Bảo Định và ven sông Vàm Cỏ Tây.

Món ăn nhà nghèo thủa xưa ở Nghệ An nay là đặc sản đạt sao OCOP, bán đắt như tôm tươi, ra mẻ nào hết mẻ đó
Nhà nông

Món ăn nhà nghèo thủa xưa ở Nghệ An nay là đặc sản đạt sao OCOP, bán đắt như tôm tươi, ra mẻ nào hết mẻ đó

Nhà nông

Từ món ăn “cứu đói” trong những năm tháng khốn khó, nay chả dam được chị Hậu ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phục hồi, trở thành đặc sản đạt sao OCOP. Chả dam ngon, đắt hàng có từng nào khách hàng “khuân” hết ngay. Vậy chả dam làm từ thứ gì?

Loại quả gì đang tăng giá chưa từng thấy ở vùng trồng Quảng Trị, chính quyền vẫn giữ đường dây nóng để làm việc này
Nhà nông

Loại quả gì đang tăng giá chưa từng thấy ở vùng trồng Quảng Trị, chính quyền vẫn giữ đường dây nóng để làm việc này

Nhà nông

Giá cà phê năm 2025 cao kỷ lục, chưa từng thấy, giúp nhiều nông dân trồng cà phê ở tỉnh Quảng Trị tăng thu nhập. Không khí thu hoạch cà phê trên vùng “đất lửa” sôi động, ai nấy đều tin rằng sẽ được đón một cái Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2025 đầm ấm, đủ đầy hơn so với các năm trước.

'Bà trùm' châu Âu Von der Leyen tuyên bố chắc nịch về tịch thu tài sản của Nga
Thế giới

'Bà trùm' châu Âu Von der Leyen tuyên bố chắc nịch về tịch thu tài sản của Nga

Thế giới

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, trên nền tảng mạng xã hội X, đã nêu vấn đề đóng băng tài sản của Nga là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán tương lai về Ukraine.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông bị đâm tử vong ven quốc lộ; nhóm tội phạm ma túy nổ súng bắn trả quyết liệt công an
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông bị đâm tử vong ven quốc lộ; nhóm tội phạm ma túy nổ súng bắn trả quyết liệt công an

Pháp luật

Người đàn ông bị đâm tử vong ven quốc lộ trong đêm; nhóm tội phạm ma túy nổ súng bắn trả quyết liệt lực lượng công an ở Hà Nội; Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ "chạy" bệnh án... là những tin nóng 24 giờ qua.

Trấn Thành chúc mừng 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không', tự hào vì 'Mai'
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành chúc mừng "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", tự hào vì "Mai"

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành chúc mừng thành công của "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không", đồng thời bày tỏ niềm tự hào về bộ phim "Mai" của mình.

Tin bão mới nhất: Biển Đông chính thức đón bão số 15, bão đang trong quá trình tăng cấp, có thể giật cấp 14
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Biển Đông chính thức đón bão số 15, bão đang trong quá trình tăng cấp, có thể giật cấp 14

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, cơn bão KOTO đã chính thức đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 15. Hiện, bão số 15 vẫn đang quá trình tăng cấp, cường độ cực đại có thể đạt cấp 11, giật cấp 14.

Con số may mắn hôm nay ngày 26/11: Bạch Dương vướng chuyện tình cảm, Kim Ngưu dễ tranh chấp
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 26/11: Bạch Dương vướng chuyện tình cảm, Kim Ngưu dễ tranh chấp

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 26/11, Bảo Bình dễ chìm đắm trong quá khứ, Song Tử có thể hơi thiếu kiên nhẫn, Bạch Dương lại dễ cãi nhau với người yêu.

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm
Gia đình

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm

Gia đình

May mà mọi thứ chưa quá muộn..

'Mưa đỏ' thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Phim "Mưa đỏ" thắng giải Bông sen vàng, đồng thời giành thêm 4 giải thưởng cá nhân tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vừa khép lại tối 25/11 tại TP.HCM.

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Ông Macron chỉ ra lằn ranh đỏ duy nhất để chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Lằn ranh đỏ duy nhất trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nằm ở phía Nga và các yêu cầu của họ. Pháp và các nước EU khác muốn hòa bình tại Ukraine, chứ không phải sự đầu hàng của Kiev, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi toàn bộ sản phẩm của Mailisa vì không có hồ sơ an toàn

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi toàn bộ số tiếp nhận Phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm của liên quan đến chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa.

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu 'hôn quân' khỏi cảnh ám sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng hậu nhà Minh chết bi thảm vì cứu "hôn quân" khỏi cảnh ám sát

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù cứu sống hoàng đế đam mê “xuân dược”, thuốc trường sinh thoát khỏi nạn thích khách, nhưng hoàng hậu nhà Minh không ngờ lại phải hứng chịu một kết cục bi thảm.

