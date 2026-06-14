Tại Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 10/6/2026, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo Quyết định số 198-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập gồm 37 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các Ủy viên Bộ Chính trị: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương;

Ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Chính trị, Quốc phòng, An ninh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Một phiên họp của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Tham gia Ban Chỉ đạo còn có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hoá, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo. Trong số các Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có các cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng: Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội;

Ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành uỷ Huế; ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành uỷ Đồng Nai.

Quyết định nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.