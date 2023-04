Thanh niên ở Tiền Giang nhảy cầu tự tử vì mất xe máy

Chiều 24/4, Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết, lực lượng công an cùng người dân và gia đình đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Mỹ Lợi xuống sông Vàm Cỏ Tây hai ngày trước, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Do dòng nước chảy mạnh có khả năng trôi rất xa, dòng sông lại rộng việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Nhiều người dân đứng trên cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, địa phận huyện Cần Đước, tỉnh Long An để xem tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 12 giờ ngày 22/4, một số người dân dánh bắt cá dưới sông Vàm Cỏ Tây bắc ngang qua hai bờ huyện Cần Đước (Long An) và thị xã Gò Công (Tiền Giang). Lúc này một thanh niên đi bộ lên gần giữa cây cầu Mỹ Lợi, nằm trên tuyến quốc lộ 50 phía huyện Cần Đước, lao mình xuống dòng sông.

Mọi người đã bơi xuồng đến để cứu vớt, nhưng bất thành. Do nước chảy mạnh, dòng sông rộng, nhiều người cho rằng thi thể bị nước cuốn trôi.

Trên thành cầu, nạn nhân để lại tại mặt cầu một số giấy tờ tùy thân, gồm một giấy căn cước công dân, giấy phép lái xe cùng một giấy tờ xe sở hữu xe máy. Các giấy tờ này đều mang tên N.N.B.A (19 tuổi), thường trú ở xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Một số thông tin cho rằng, trước đó, N.N.B.A rất buồn và tâm sự với bạn bè là bị mất trộm một chiếc xe máy, trong khi nhà lại rất nghèo. Chiếc xe này, gia đình đã tích cóp, dành dụm mua cho em để đi học ở TP.HCM.