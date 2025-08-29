Thanh niên Ukraine bất ngờ ồ ạt vội vã rời khỏi đất nước

Hình ảnh dòng xe chở người rời khỏi đất nước Ukraine lan tràn trên mạng xã hội.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ra lệnh cho chính quyền cho phép nam giới trong độ tuổi được rời khỏi đất nước, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong việc áp dụng thiết quân luật. Nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm ra nước ngoài kể từ tháng 2/2022. Chỉ phụ nữ, trẻ em và nam giới dưới độ tuổi nghĩa vụ quân sự hoặc đã chính thức bị xóa tên khỏi danh sách quân nhân mới được phép rời khỏi đất nước, với một số ngoại lệ hạn chế.

Người phát ngôn của Cơ quan Biên phòng Nhà nước, ông Andrey Demchenko, cho biết những người trẻ tuổi đã bắt đầu rời đi sau khi lệnh cấm nhập cảnh được dỡ bỏ. Một lượng lớn người dân được cho là đang hướng về biên giới với Ba Lan và Hungary, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ông xác nhận rằng những người nộp đơn đầu tiên đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết tại các trạm kiểm soát và rời khỏi đất nước.

Thủ tướng Yulia Svyrydenko đã công bố quy định này vào ngày 26/8 cho biết sẽ áp dụng cho tất cả nam giới trong độ tuổi này, bao gồm cả những người đã ở nước ngoài. Quy định có hiệu lực từ thứ Năm, yêu cầu những người qua biên giới phải xuất trình hộ chiếu và thẻ căn cước quân nhân.

Lệnh tổng động viên của Kiev, yêu cầu tất cả nam giới khỏe mạnh từ 25 đến 60 tuổi phải sẵn sàng phục vụ trong quân đội, đã không bù đắp được những tổn thất đang diễn ra trên chiến trường và được cho là đã khiến các chỉ huy Ukraine lên tiếng lo ngại về tình trạng thiếu hụt nhân lực dai dẳng. Các quan chức Ukraine cho biết gần 400.000 quân nhân đã đào ngũ, và nhiều người không có kế hoạch quay trở lại.

Những kẻ tuyển mộ đã phải dùng đến vũ lực để bổ sung lực lượng. Các video về chế độ cưỡng bức nhập ngũ được đăng tải trên mạng xã hội đã thổi bùng sự phẫn nộ của công chúng. Nhiều người đàn ông đã cố gắng trốn thoát qua sông hoặc địa hình hẻo lánh, với hàng ngàn người bị lính biên phòng chặn lại và đôi khi phải dùng đến vũ khí.