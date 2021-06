Thanh toán kỹ thuật số và câu hỏi an toàn với người Việt

Đây là thông tin được ông Pavan Muttireddy - Giám đốc Quản lý Rủi ro tại Visa khu vực Đông Nam Á chia sẻ sau sự kiện Hội nghị thượng đỉnh thường niên về an ninh thanh toán tại Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức gần đây.

Người tiêu dùng Việt Nam tăng cường đặt thực phẩm giao đến nhà trong mùa dịch

Theo ông Pavan Muttireddy, cũng như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam đại dịch đã gây ra những thay đổi đáng kể trong hành vi tiêu dùng, các hoạt động thương mại và kéo theo đó là những thay đổi trong thanh toán kỹ thuật số. "Theo nghiên cứu thái độ thanh toán của người tiêu dùng do Visa thực hiện, thanh toán bằng mã QR, thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động và thanh toán qua ví điện tử là những phương thức được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng xu hướng này vẫn tiếp tục duy trì vì hầu hết những người tham gia nghiên cứu đều đánh giá cao các khía cạnh an ninh và tiện lợi của các hình thức thanh toán này"- ông Pavan Muttireddy nhận xét.

Nhìn chung, người tiêu dùng đã từng trải nghiệm thanh toán không tiếp xúc cho biết phương thức thanh toán này an toàn và thuận tiện hơn nhiều so với việc phải mang theo tiền mặt. Mặc dù 86% người được khảo sát tin rằng thanh toán qua điện thoại di động là một giải pháp an toàn, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy cần phải nỗ lực cải tiến, sáng tạo nhiều hơn nữa để tăng cường củng cố lòng tin của người tiêu dùng. Một trong những giải pháp mà Visa mang lại để tăng cường bảo mật là dịch vụ Visa Token (Visa Token Service - VTS), giúp chuyển đổi các thông tin thanh toán như số thẻ và các chi tiết khác của tài khoản thanh toán thành các mã điện tử ngẫu nhiên. Khi dữ liệu bị đánh cắp, nó không chứa bất kỳ thông tin xác thực nào, làm vô hiệu hóa các hoạt động đánh cắp, gian lận.

Năm vừa qua, dịch vụ Visa Token đã phát triển với tốc độ chóng mặt khi ngày càng nhiều ngân hàng phát hành thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ đầu tư vào các giải pháp bảo mật. Chúng tôi đã từng mất hơn 5 năm để phát hành 1,4 tỷ mã điện tử trên toàn thế giới, nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt mốc 2 tỷ chỉ trong vòng 10 tháng . VTS hiện là một trong những nền tảng bảo mật thanh toán lớn nhất trên thị trường, bảo vệ dữ liệu của chủ thẻ đồng thời cho phép người tiêu dùng và nhà cung cấp lưu giữ thông tin thẻ, họ không cần phải điền đầy đủ thông tin mỗi lần thực hiện giao dịch thanh toán. Do đó, việc mua sắm sẽ trở nên dễ dàng hơn trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

"Một tính năng bảo mật khác giúp gia tăng sự tiện lợi cho người dùng là Bảo mật Visa (Visa Secure), sử dụng giao thức tin nhắn EMV® 3-D Secure để xác thực các giao dịch thương mại điện tử không dùng thẻ. Việc gia tăng thêm một lớp bảo mật đã giúp cho các giao dịch được diễn ra an toàn hơn, góp phần củng cố niềm tin của các tổ chức tài chính và người bán. Tính năng bảo mật này cũng có thể giảm rủi ro mất doanh thu cho người bán bằng việc tránh các đơn hàng bị từ chối thanh toán và tăng cường trải nghiệm mua sắm cho khách hàng"- ông Pavan Muttireddy cho biết thêm.