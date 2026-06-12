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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 08:54 GMT+7

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý, kinh doanh dược, thiết bị y tế tại Bộ Y tế và một số doanh nghiệp

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Đình Việt Thứ sáu, ngày 12/06/2026 08:54 GMT+7
Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế tại Bộ Y tế cùng một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.
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Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2025; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 21 thành viên do Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X) Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn. 2 Phó Trưởng đoàn là Phó Cục trưởng Cục X Ngô Đình Long và Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) Diêm Đăng Việt.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết, dược phẩm và trang thiết bị y tế là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường. Ảnh: TTCP.

Đây cũng là lĩnh vực có quy mô thị trường lớn, tính chuyên môn cao, liên quan đến nhiều chủ thể từ cơ quan quản lý nhà nước đến các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thời gian qua công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dược và thiết bị y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy năng lực sản xuất, cung ứng thuốc, vật tư và thiết bị y tế vẫn còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trong các khâu quản lý cấp phép, đấu thầu, mua sắm, định giá, lưu hành và kinh doanh.

Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng khám, chữa bệnh và quyền lợi của người dân.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thông tin, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực dược và thiết bị y tế. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong hoạt động thanh tra là bảo đảm đầy đủ các mục tiêu theo quy định của Luật Thanh tra như phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Đối với cuộc thanh tra lần này, mục tiêu được xác định không chỉ dừng lại ở việc đánh giá công tác quản lý mà còn hướng tới việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, bảo đảm quyền lợi của người bệnh, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động tập hợp, sắp xếp hồ sơ, tài liệu khoa học, đầy đủ và cung cấp kịp thời cho Đoàn thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, các đơn vị cần bố trí cán bộ đầu mối có năng lực, nắm chắc công việc để phối hợp với Đoàn thanh tra, bảo đảm việc trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Đối với Đoàn thanh tra, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của Tổng Thanh tra Chính phủ, quán triệt nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm” trong phân công nhiệm vụ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong quá trình kiểm tra, xác minh.

 

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