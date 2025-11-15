Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra một số tồn tại ở chi nhánh Nam A Bank và GP Bank

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng - Chi nhánh Vũng Tàu (GP Bank Vũng Tàu).

Theo đó, đối với GP Bank Vũng Tàu, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 2 cho biết, về cơ bản, chi nhánh tuân thủ quy định pháp luật, quy định của ngành ngân hàng và quy chế nội bộ của GPBank trong công tác quản trị, điều hành, huy động vốn.

Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện tại GP Bank Vũng Tàu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động cho vay, như thẩm định hồ sơ, kiểm tra và giám sát sau cho vay chưa đảm bảo chặt chẽ, đồng thời tồn tại thiếu sót trong công tác an toàn kho quỹ.

Theo cơ quan thanh tra, các vi phạm nêu trên xuất phát từ việc chi nhánh chưa tuân thủ nghiêm quy định về cho vay, quy trình cấp tín dụng, cũng như thiếu kiểm soát chặt chẽ ở các khâu thẩm định, kiểm tra trước – trong – sau khi cho vay.

Trách nhiệm được xác định thuộc Ban Giám đốc GP Bank Vũng Tàu, các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan trực tiếp.

Từ kết quả thanh tra, cơ quan thanh tra yêu cầu GP Bank thực hiện một kiến nghị và GP Bank Vũng Tàu thực hiện 5 kiến nghị nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, vi phạm được nêu.

Ở một diễn biến khác, mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 9 cũng công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Huế (Nam A Bank Huế).

Kết luận nêu, qua kết quả thanh tra nhận thấy, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội và thị trường tài chính tiền tệ còn nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh còn nhiều biến động nhưng Nam A Bank Huế đã cơ bản duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, chấp hành tương đối tốt chủ trương, quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như quy định nội bộ của Nam A Bank.

Cụ thể, chi nhánh đã có sự phát triển về quy mô cũng như mạng lưới, dần khẳng định được uy tín, thương hiệu trên địa bàn.

Nam A Bank Huế đã cơ bản chấp hành các quy định về kiểm đếm, giao nhận, quản lý, sắp xếp, bảo quản tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, chấp hành quy định về công tác huy động vốn theo quy định khung, quy định chi tiết về tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn..

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Nam A Bank Huế vẫn còn một số tồn tại như chưa định hướng tăng trưởng tín dụng hợp lý, công tác thẩm định, tái thẩm định, phê duyệt khoản vay.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay còn thiếu chặt chẽ, chưa thực hiện đầy đủ về điều kiện quản lý dòng tiền, quản lý dự án theo thông báo phê duyệt cấp tín dụng.

Cụ thể, một số thành viên của Ban quản lý kho vào/ra quầy giao dịch tiền mặt tại Trụ sở chính Nam A Bank Huế còn mang điện thoại di động vào quầy giao dịch tiền mặt; Phiếu lưu tính lãi của các sổ tiết kiệm tất toán trước hạn chưa được lập rõ ràng theo quy định.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 9 đã đưa ra 4 kiến nghị đối với Nam A Bank, 3 kiến nghị đối với Nam A Bank Huế để yêu cầu đơn vị thực hiện nhằm hạn chế các rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn.