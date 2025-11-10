Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 10/11/2025 10:53 GMT+7

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện hàng loạt sai phạm về tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng tại Tiền Giang

Thứ hai, ngày 10/11/2025 10:53 GMT+7
Công tác thẩm định, xét duyệt và giám sát tín dụng tại chi nhánh ngân hàng này tồn tại nhiều sai phạm. Nhiều hồ sơ cho vay thiếu căn cứ chứng minh khả năng tài chính, phân loại nợ không đúng quy định, làm gia tăng rủi ro mất vốn cho đơn vị. Đây là nội dung kết luận thanh tra do Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 13 vừa công bố.
Phát hiện hàng loạt vi phạm về thu và xử lý nợ xấu


Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, chi nhánh ngân hàng này đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động cấp tín dụng. Dư nợ tăng trưởng khá, hoạt động cấp tín dụng của đơn vị cơ bản chấp hành một số quy định về quy trình, thủ tục cho vay.

Tuy nhiên, qua thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 13 phát hiện hàng loạt vấn đề vi phạm, rủi ro liên quan thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay, thu nợ khoản vay bị quá hạn, phân loại tài sản có, thu và xử lý nợ xấu.

Cụ thể, về thẩm định và xét duyệt cho vay, thẩm định khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của khách hàng chưa chặt chẽ.

Đơn cử như việc hồ sơ cho vay 34 khách hàng, dư nợ vi phạm đến thời điểm 17/01/2025 là 50.219 triệu đồng, đơn vị thu thập thông tin, tài liệu chứng minh nguồn thu nhập trả nợ của khách hàng không đầy đủ theo quy định nội bộ của đơn vị.

Đơn vị thu thập hồ sơ, tài liệu chứng minh khả năng tài chính của 12 khách hàng chưa phù hợp quy định nội bộ của đơn vị, dư nợ vi phạm đến thời điểm 17/1/2025 là 14.468 triệu đồng.

Đối với hồ sơ cho vay 12 khách hàng, mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, buôn chuyến các sản phẩm nông nghiệp, đơn vị thu thập tài liệu không đầy đủ hoặc thiếu báo cáo xác minh tình hình tài chính, thu nhập của khách hàng để làm căn cứ xác định hạn mức cho vay theo quy định nội bộ của đơn vị, dư nợ vi phạm đến thời điểm 17/1/2025 là 38.690 triệu đồng.

Hồ sơ thẩm định cho vay đối với 9 khách hàng, dư nợ vi phạm đến thời điểm 17/1/2025 là 15.553 triệu đồng, đơn vị đánh giá chưa đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ khác của khách hàng tại đơn vị hoặc nghĩa vụ trả nợ của khách hàng tại các tổ chức tín dụng khác.

Hay như việc hồ sơ cho vay 3 khách hàng, dư nợ vi phạm đến thời điểm 17/1/2025 là 3.455 triệu đồng, hồ sơ thẩm định phương án vay vốn của đơn vị sai khác với mục đích sử dụng vốn nêu trong hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng…

Nguyên nhân của những vi phạm trên, theo cơ quan thanh tra, chi nhánh ngân hàng này nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay. Khả năng phân tích, đánh giá của cán bộ thẩm định còn hạn chế, chưa nghiêm túc chấp hành các quy định nội bộ dẫn đến vi phạm.

Trách nhiệm trực tiếp của các cán bộ tham gia thẩm định, xét duyệt khoản vay, trách nhiệm chung của lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát.

Về kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, theo kết luận thanh tra, đơn vị này thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng chưa đầy đủ theo quy định nội bộ, chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 39/2016/TT- NHNN.

Cụ thể, hồ sơ cho vay 2 khách hàng, dư nợ đến thời điểm 17/1/2025 là 4.150 triệu đồng, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, đánh giá tính phù hợp của hồ sơ đề nghị giải ngân do khách hàng cung cấp theo quy định nội bộ.

Hồ sơ cho vay 4 khách hàng, dư nợ đến thời điểm 17/1/2025 là 7.300 triệu đồng, đơn vị chưa thu thập đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng.

Hồ sơ cho vay 5 khách hàng, dư nợ đến thời điểm 17/1/2025 là 10.660 triệu đồng, đơn vị chưa thu thập thông tin, tài liệu về tình hình kinh doanh của khách hàng.

Hồ sơ cho vay 28 khách hàng, dư nợ đến thời điểm 17/1/2025 là 44.194 triệu đồng, đơn vị chưa thực hiện đánh giá định kỳ khách hàng với nội dung, tần suất đã được phê duyệt và theo quy định của đơn vị.

Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân của những vi phạm trên là do việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng mang tính hình thức, ngân hàng chấp hành chưa nghiêm các quy định nội bộ.

Những vi phạm này thuộc trách nhiệm trực tiếp của các cán bộ được phân công kiểm tra, giám sát sau cho vay và trách nhiệm chung của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát…

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn nêu rõ, hồ sơ cho vay đối với 3 khách hàng của chi nhánh ngân hàng, dư nợ vi phạm đến thời điểm 17/1/2025 là 13.322 triệu đồng, đơn vị thu nợ khoản vay bị quá hạn trả nợ không đúng quy định.

Bên cạnh đó, còn phân loại nợ đối với 30 khách hàng và nhóm khách hàng vay trả góp không đúng quy định, dư nợ vi phạm là 51.943 triệu đồng.

Trong công tác xử lý nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, thu hồi nợ xấu, chưa thực hiện đúng quy định nội bộ về các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với khoản vay của 29 khách hàng đã quá hạn, dư nợ vi phạm đến thời điểm 17/1/2025 là 35.518 triệu đồng.

Rất nhiều hồ sơ cho vay có rủi ro mất vốn cao

Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 13 đã phát hiện nhiều vấn đề rủi ro tại đây.

Điển hình, hồ sơ cho vay của 69 khách hàng, với dư nợ đến ngày 17/1/2025 là 98.608 triệu đồng, đơn vị chưa thực hiện tái đánh giá tài sản bảo đảm trong thời hạn tối đa 1 năm kể từ lần định giá trước đó.

Hồ sơ cho vay của 6 khách hàng, dư nợ đến ngày 17/1/2025 là 8.388 triệu đồng, việc thẩm định giá trị tài sản bảo đảm chưa tuân thủ nguyên tắc điều chỉnh giá theo quy định nội bộ.

Trong đó, 5 khách hàng với dư nợ 6.698 triệu đồng được thẩm định không đảm bảo tính độc lập, chính trực và khách quan, có dấu hiệu nâng khống giá trị tài sản bảo đảm nhằm hợp thức hóa điều kiện vay vốn cho khách hàng.

Đặc biệt, còn cho vay đối với 6 khách hàng sinh sống hoặc làm việc ngoài địa bàn kinh doanh cho vay (hoặc ngoài địa bàn lân cận), với dư nợ 10.469 triệu đồng, vi phạm điều kiện cho vay theo quy định nội bộ.

Đơn vị cũng cho vay đối với 4 khách hàng đang có nợ quá hạn tại chính, với dư nợ 4.331 triệu đồng, vi phạm quy định nội bộ.

Đáng lưu ý, có 8 khách hàng được bên thứ ba nộp vào tài khoản số tiền lãi của 60 ngày giải ngân, giúp khách hàng đáp ứng điều kiện giải ngân theo quy định, tiềm ẩn rủi ro do thẩm định chưa chính xác khả năng tài chính để trả nợ.

Ngoài ra, hồ sơ cho vay của 38 khách hàng, dư nợ 52.886 triệu đồng, có tài liệu chứng minh khả năng tài chính thiếu tin cậy. Hồ sơ của 26 khách hàng, dư nợ 32.325 triệu đồng, có tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn thiếu tin cậy, tiềm ẩn rủi ro sử dụng vốn sai mục đích. Một số trường hợp, đơn vị nhận tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay là quyền sử dụng đất và định giá theo tài liệu thiếu độ tin cậy, làm gia tăng nguy cơ mất vốn.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra còn phát hiện hồ sơ tín dụng của 50 khách hàng vay để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tại khu vực huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) với tổng dư nợ 62.225 triệu đồng, và 11 khách hàng kinh doanh buôn chuyến với tổng dư nợ 16.057 triệu đồng, đa số có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, rủi ro mất vốn cao.

Về những vi phạm này, cơ quan thanh tra đánh giá đơn vị này chưa chấp hành nghiêm quy định nội bộ, một số cán bộ có biểu hiện tiêu cực.

Kết luận thanh tra nêu rõ, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 350 triệu đồng đối với hành vi phân loại tài sản có không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 13 cũng xử phạt 50 triệu đồng đối với hành vi thu nợ các khoản vay quá hạn không đúng quy định pháp luật.

