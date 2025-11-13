Thanh tra TP Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra đối với một số dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn. Trong đó có dự án Khu đô thị mới Cồn Khương (phường Cái Khế) do Công ty TNHH Bất động sản An Khương làm chủ đầu tư.

Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm tại dự án Khu đô thị mới Cồn Khương. Ảnh; H.X

Kết luận thanh tra nêu rõ, dự án Khu đô thị mới Cồn Khương được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dự án được tổ chức khởi công và thi công trước khi dự án được phê duyệt và chưa có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình.

Việc làm nói trên chưa đúng trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và vi phạm điều kiện khởi công quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014.

Ngoài ra, dự án Khu đô thị mới Cồn Khương sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai 2013.

Về phía cơ quan chức năng, đối với việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ trước đây sử dụng chứng thư thẩm định giá do đơn vị tư vấn thẩm định giá cung cấp cho chủ đầu tư dự án để trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố và UBND TP Cần Thơ phê duyệt giá đất cụ thể là chưa đúng quy định của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.

Thanh tra nhận định, trách nhiệm chính để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố trước đây. Ngoài ra, cũng có trách nhiệm của nguyên lãnh đạo UBND TP Cần Thơ (người ký ban hành quyết định phê duyệt).

Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương do Công ty TNHH Bất động sản An Khương làm chủ đầu tư. Ảnh: H.X

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý hành vi lấn, chiếm sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty TNHH Bất động sản An Khương.

Đối với Sở Xây dựng, thanh tra kiến nghị tổ chức kiểm tra hành vi khởi công xây dựng công trình khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt. Nếu phát hiện vi phạm thì tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đồng thời đề nghị UBND phường Cái Khế tiến hành tổ chức thẩm định lại giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Cồn Khương. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền liên quan đến hạn chế, thiếu sót, vi phạm qua kết quả thanh tra.

Thanh tra TP Cần Thơ còn kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.



Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương có quy mô gần 23 ha, sản phẩm của dự án gồm: 604 căn nhà ở; đất dành để xây dựng nhà ở xã hội là 23.327 m2; đất xây dựng công trình trường trung học cơ sở là 10.485 m2; đất xây dựng công trình thương mại - dịch vụ đa chức năng (kết hợp ở) là 2.164 m2. Khái toán tổng mức đầu tư trên 402 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương được khởi công vào tháng 9/2019. Tuy nhiên, theo báo cáo của Thanh tra TP Cần Thơ, đến thời điểm này chỉ giải phóng mặt bằng được 10,94 ha, đạt 48,3%.

