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Kinh tế
Thứ ba, ngày 28/07/2026 11:50 GMT+7

Thanh tra TP.Huế chỉ ra những tồn tại ở dự án 600 tỷ đồng bỏ hoang 14 năm

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Trần Hòe Thứ ba, ngày 28/07/2026 11:50 GMT+7
Thanh tra TP.Huế xác định các nguyên nhân dự án 600 tỷ đồng chậm tiến độ kéo dài, trong đó có nguyên nhân chủ quan từ nhà đầu tư và cơ quan quản lý.
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Thanh tra TP.Huế vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về dự án Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Vinconstec – Huế (dự án Vinconstec – Huế).

Dự án Vinconstec – Huế do Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang trước đây, nay thuộc phường Thuận An, TP.Huế. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án khoảng 600 tỷ đồng.

Từ năm 2012, hoạt động  thi công tại dự án Vinconstec – Huế không còn tiếp tục triển khai và các hạng mục xây dựng dở dang bị bỏ hoang từ đó đến nay. Ảnh: Q.T. 

Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP.Huế) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 11/2008, với mục tiêu xây dựng cụm dịch vụ gồm khu resort ven biển 25 ha, khu thương mại dịch vụ 25 ha và trung tâm dịch vụ công cộng 3 ha.

Dự án khởi công từ tháng 5/2009, theo kế hoạch giai đoạn 1 khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sẽ hoàn thành trong năm 2012-2015 và giai đoạn 2 kết thúc vào năm 2017.

Đến tháng 6/2012, dự án được điều chỉnh quy mô lên 72,09 ha để xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng.

Cũng từ năm 2012, việc thi công tại dự án này không còn tiếp tục triển khai và các hạng mục xây dựng dở dang bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Theo kết luận thanh tra, vào tháng 8/2015, theo đề nghị của nhà đầu tư, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án từ 72,09 ha xuống còn 30,4 ha và điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất của một số khu vực nhằm phù hợp với thực tế và nâng cao tính khả thi.

Hiện nay, dự án tiếp tục được đề nghị điều chỉnh còn 18,3 ha, không còn bố trí đất ở.

Công an TP.Huế điều tra dấu hiệu vi phạm và hậu quả lãng phí tại dự án hơn 86 tỷ đồng chậm tiến độ

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây đã thống nhất chủ trương và giao cơ quan chuyên môn thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sau khi hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Mặc dù dự án được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng du lịch ven biển và đầm phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, song đến nay vẫn chậm tiến độ kéo dài.

Thanh tra TP.Huế xác định có nhiều nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đây là một trong những dự án đầu tiên triển khai theo Luật Đầu tư và áp dụng Nghị định số 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở nên phát sinh nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Phạm vi dự án ban đầu lớn, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, hộ dân nên phải xây dựng khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 49B đã được Bộ GTVT trước đây phê duyệt nhưng không triển khai theo kế hoạch, khiến việc đầu tư kết nối hạ tầng đồng bộ gặp nhiều khó khăn.

Đại dịch Covid-19 cũng tác động tiêu cực đến hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, quá trình thực hiện còn bị kéo dài do phải điều chỉnh khu vực dự án ra khỏi danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; việc điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể khi xây dựng đề án thành lập TP.Huế trực thuộc Trung ương làm phát sinh nhiều vướng mắc trong lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Thanh tra cũng ghi nhận việc đơn vị tư vấn ở ngoài tỉnh làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu, cùng với khó khăn về bố trí nguồn vốn.

Thanh tra TP.Huế xác định các sở, ngành liên quan chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đồng thời chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư xây dựng của doanh nghiệp đối với dự án Vinconstec – Huế. Ảnh: Q.T. 

Bên cạnh các yếu tố khách quan, kết luận thanh tra nhấn mạnh nhiều nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam chưa tập trung đầy đủ nguồn lực cho dự án; chưa đầu tư nghiên cứu chuyên sâu trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Việc triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết còn chậm, chất lượng hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến phải điều chỉnh, hoàn thiện nhiều lần.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù UBND huyện Phú Vang trước đây đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng thiếu sự đôn đốc để chủ đầu tư chuyển kinh phí bồi thường. Vì vậy, địa phương không có nguồn kinh phí để chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Thanh tra cũng chỉ rõ các sở, ngành liên quan chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đồng thời chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư xây dựng của doanh nghiệp.

Dự án Vinconstec – Huế đã nhiều lần được các cơ quan Trung ương và địa phương thanh tra, kiểm tra. Dự án đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra và kết luận tại Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra và ban hành Thông báo số 731/TB-UBKTTW ngày 20/8/2024.

Thanh tra Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 302/QĐ-TTCP ngày 28/5/2024 để kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP. Đến năm 2025, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với các dự án ngoài ngân sách có liên quan.

Theo Thanh tra TP.Huế, tình trạng chậm tiến độ của dự án đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra từ trước. Sau đó, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị và yêu cầu xử lý.

Đáng chú ý, qua làm việc với nhà đầu tư, Sở Tài chính và Sở Xây dựng, đoàn thanh tra xác định đến thời điểm thanh tra, dự án không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Hiện dự án đang thực hiện lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và vẫn trong thời hạn theo quy định để hoàn thành hồ sơ quy hoạch sau khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP.Huế kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đúng quy định pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo UBND phường Thuận An đẩy nhanh việc thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết của dự án khi nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ.

Đối với Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam, Thanh tra TP.Huế yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sau khi được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định...

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