Thảo Cầm Viên, Đường Sách đông đúc đầu năm, người dân mong TP.HCM sẽ hồi sinh

Tương tự không khí nhộn nhịp của đêm countdown (đếm ngược) chào đón năm mới tối 31/12, từ sáng đến trưa 1/1, nhiều người dân và gia đình đã đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để vui chơi trong ngày đầu tiên của năm 2022.



Thảo Cầm Viên, Đường Sách nhộn nhịp

Ghi nhận cho thấy, nhiều điểm đến xung quanh quận 1 như Nhà thờ Đức Bà, Đường Sách TP.HCM, Công Xã Paris, Hồ Con Rùa, Thảo Cầm Viên đều nhộn nhịp người đến chụp ảnh kỷ niệm.

Thời tiết Tết Dương lịch mát mẻ và rất dễ chịu nên càng về trưa, đông người càng kéo về để vui chơi, thư giãn.

Người dân chờ vào bãi đỗ xe Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: H.P.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cổng vào trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đông nghẹt xe máy nối tiếp nhau để chờ đến lượt vào bãi đỗ xe.

Gia đình nào lựa chọn đi chơi Thảo Cầm Viên trong ngày đầu của năm mới cũng có sự hiện diện của các em nhỏ.

Chị Minh An (TP.Thủ Đức) cho biết theo thông lệ, Tết Dương lịch hàng năm chị đều dẫn 2 con đi chơi Sở Thú. Năm nay, dù dịch bệnh nhưng chị vẫn quyết định đưa các con đi chơi đầu năm và không quên luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên.

Khách chờ mua vé vào tham quan Thảo Cầm Viên. Ảnh: H.P.

"Như thế này nhưng vẫn không đông so với các năm nên vẫn có thể vui chơi an toàn được. Năm mới, tôi mong dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, để các con được trở lại trường, học tập, vui chơi với các bạn sẽ giúp con phát triển tốt hơn", chị An nói.

Nhiều người bán đồ chơi cho trẻ con trước Thảo Cầm Viên cũng vui lây khi thấy nhiều người đi chơi vào năm mới. Họ cũng tranh thủ bán được nhiều hàng hơn.

Một người bán kẹo bông cho hay rất lâu rồi ông mới thấy lại cảnh nhộn nhịp này, dù TP.HCM đã mở cửa được khoảng 3 tháng nay.

Đường sách TP.HCM nhộn nhịp sáng 1/1. Ảnh: H.P.

Chụp ảnh lưu niệm trước Bưu điện Thành phố và dạo Đường Sách TP.HCM, gia đình chị Ngọc Dung (ngụ quận Phú Nhuận) cho hay tranh thủ buổi sáng đầu năm, cả gia đình gồm 5 thành viên cùng đi đón năm mới.

"Tôi mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để không còn cảnh đau thương như năm 2021. Giờ là lúc năm mới, hy vọng mọi điều cũng sẽ mới và may mắn trong năm 2022", chị Dung vui vẻ nói.

Kỳ vọng TP.HCM sẽ hồi sinh

Càng về trưa, mọi người càng đổ về trung tâm vui chơi nhiều hơn. Nhiều bạn trẻ đạp xe đạp để chào đón năm mới. Dịch vụ đi xe đạp công cộng vừa ra mắt tại TP.HCM cũng rất hút khách.

Xe đạp công cộng tại TP.HCM hút khách. Ảnh: H.P.

Đại diện Vietravel nhận định, xu hướng đi xe đạp của người dân sau dịch rất cao. Do đó, mới đây, đơn vị này đã đưa vào sản phẩm du lịch mới mang tên "Biking Tour Saigon" - du lịch bằng phương tiện xe không khói, góp phần bảo vệ môi trường, vì sứ mệnh bảo vệ môi trường du lịch xanh bền vững.

Trong khi đó, nhiều quán cà phê, nhà hàng cũng thu hút rất đông giới trẻ và gia đình đến vui chơi, sum họp ngày đầu năm.

Các điểm vui chơi trung tâm TP.HCM đông đúc người đến chụp ảnh ngày đầu năm mới. Ảnh: H.P.

Trọng Nhân - nhân viên truyền thông (quận 1), cho hay anh có khá nhiều cuộc hẹn với bạn bè vào dịp đầu năm. Sáng nay, anh đi cà phê, chiều sẽ dạo phố và ăn tối với đồng nghiệp.

"Tại TP.HCM, mọi người gần như đã tiêm đủ 2 mũi, tôi chuẩn bị tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ ba. Thật ra, khá nhiều bạn bè tôi đã là F0 đã khỏi bệnh. Lúc này, TP.HCM đã mở cửa, đã sống chung với dịch thì mọi người đều tự ý thức bảo vệ sức khỏe. Tôi tin TP.HCM sẽ hồi sinh, phát triển trở lại trong năm mới 2022", anh Nhân kỳ vọng.