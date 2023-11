Ngày 27/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Dự thảo Luật Thủ đô được chuẩn bị công phu, nghiêm túc

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Lan (TP.Hà Nội) cơ bản đồng tình với nhiều nội dung trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo nữ đại biểu, dự thảo Luật Thủ đô lần này đã được chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, đánh giá các kết quả thực hiện Luật Thủ đô năm 2012 và đã xác định rõ bối cảnh, vị trí, vai trò, yêu cầu phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Dự thảo Luật cũng đã bổ sung, xem xét, cập nhật tính đồng bộ, tính phù hợp với các luật như đất đai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài, phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa.

"Dự thảo Luật sửa đổi có tính kế thừa cao, bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với sự phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô trong thời gian tới nói riêng. Dự thảo Luật Thủ đô lần này đã cụ thể hóa khá đầy đủ tinh thần của Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều điểm mới thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ gắn với thực tiễn sản xuất, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo…", đại biểu Lan nói.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Tráng A Dương (tỉnh Hà Giang) cũng bày tỏ cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Dự thảo Luật Thủ đô cũng như các nội dung của dự thảo Luật nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô…

Đại biểu là Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết, các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 06, Nghị quyết số 15 về định hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Theo đại biểu Dương, việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đảm bảo được các nguyên tắc thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô; đảm bảo cơ chế, chính sách phù hợp; bám sát 9 nhóm nội dung chính sách được thông qua; quy định chi tiết, cụ thể hóa tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để áp dụng được ngay; kế thừa, phát triển, quy định của Luật Thủ đô năm 2012 đã được thực tiễn kiểm nghiệm và luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù đang thí điểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

"Có thể thấy Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang đề xuất những chính sách đặc thù vượt trội, tạo cơ chế thuận lợi cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với các quy định chính sách tại Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ không tránh khỏi những xung đột với các văn bản luật hiện nay và trong tương lai. Do đó, cơ quan soạn thảo cần lưu ý để giải quyết vấn đề này" - đại biểu Tráng A Dương nêu ý kiến.



Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, quá trình thảo luận tại hội trường, một trong những quy định trong dự thảo Luật nhận được sự đồng tình cao của đại biểu Quốc hội là quy định tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố và tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận (tỉnh Yên Bái) nhận định, khi không còn HĐND phường và có thể là HĐND quận thì vai trò, trách nhiệm trong việc thẩm tra, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng sẽ do HĐND thành phố đảm nhiệm. Do vậy, việc tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố là hợp lý.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cũng nhất trí tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố; đồng thời đề nghị cần đề xuất nêu rõ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, cân đối giữa các ngành. Về cơ cấu cần xem xét quy định cứng trong luật về việc Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố là Thường trực HĐND.

Tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô

Thảo luận ở hội trường, các đại biểu Quốc hội cũng tập trung cho ý kiến về một số quy định phân cấp, phân quyền trong dự thảo Luật. Về quy định giao Thường trực HĐND TP.Hà Nội một số thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C, đại biểu Trịnh Xuân An (tỉnh Đồng Nai) cho rằng, theo quy định tại dự thảo Luật, khi quyết định chủ trương điều chỉnh này thì Thường trực HĐND phải báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất, như vậy là tôn trọng ý kiến của HĐND trong quyết định của mình.

Bên cạnh đó, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, việc giao thẩm quyền này cho Thường trực HĐND là hợp lý, nhất là trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều nhiệm vụ, đa phần là các dự án nhỏ thì việc đợi đến kỳ họp của HĐND là không cần thiết. "Điều chỉnh về thời gian, tiến độ, về giá... cần được thực hiện nhanh chóng, do đó, Thường trực HĐND quyết định rồi báo cáo HĐND là hợp lý", đại biểu Trịnh Xuân An nói.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (tỉnh Quảng Nam) cũng cho rằng, cần tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự quyết cho chính quyền thành phố để thực hiện cải cách bộ máy, thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, làm rõ trách nhiệm trực tiếp gắn với thẩm quyền, trách nhiệm giải trình trước Đảng, Nhà nước, nhân dân; tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra…

Xây dựng các cơ chế đặc thù cho Thủ đô của cả nước

Phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi).

"Luật này có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn rất rõ ràng và có tính thuyết phục. Chúng ta cần thống nhất xây dựng các cơ chế đặc thù cho Thủ đô của cả nước, chứ không phải riêng cho thành phố Hà Nội. Và nếu chúng ta xây dựng được các cơ chế để Thủ đô phát triển, Thủ đô sẽ tiếp tục làm đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, văn hóa của cả nước", Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quốc hội.

Trước một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm một số nội dung, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và sẽ nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu, cùng với TP.Hà Nội báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến thông qua tại kỳ họp sau.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua thảo luận, có 26 đại biểu Quốc hội phát biểu, 6 đại biểu tranh luận. Các ý kiến thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắng, trí tuệ, tâm huyết về nhiều nội dung bao quát quan trọng của dự thảo luật, vừa thể hiện tính toàn diện, vừa cụ thể, chi tiết, gắn với các điều khoản quy định tại dự thảo Luật Thủ đô.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối với Luật Thủ đô, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ, tiếp thu, giải trình thấu đáo ý kiến của các đại biểu Quốc hội; tổ chức thêm việc lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, nhà quản lý, các hiệp hội; tổ chức các hội nghị, tọa đàm... để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật; tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến đối với dự thảo luật trước khi hoàn thiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ Bảy.