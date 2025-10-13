Thấy con chó lạ có biểu hiện bệnh xuất hiện tại xã phía Đông của Quảng Ngãi, đem đi xét nghiệm thì có virus bệnh Dại

Trưa 13/10, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong Trương Công Hoà cho biết, lực lượng chức năng của địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Dại, sau khi một con chó trên địa bàn được xác định bị bệnh Dại.

Lực lượng chức năng xã Thọ Phong thực hiện tiêu huỷ 1 con chó bị nghi mắc bệnh Dại. Ảnh: ĐVCC

Theo lời người dân khai báo với cơ quan chức năng địa phương, trước đó khoảng 15 ngày, có 1 con chó không rõ hộ nuôi xuất hiện tại khu vực dân cư xóm 7, thôn Phong Niên Thượng với các triệu chứng lừ đừ, thè lưỡi, chảy nước dãi, mắt đỏ và tấn công một số chó nuôi của người dân nên bị đánh chết.

Đến ngày 7/10/2025, một con chó nuôi của người dân thôn 7 có dấu hiệu bệnh Dại và được lực lượng chức năng lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, kết quả dương tính với bệnh Dại.

Ngay sau đó, chính quyền xã Thọ Phong đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống và ngăn chặn.

Qua thống kê, xóm 7 có 79 con chó/67 hộ nuôi, nhưng chỉ có 7 con được tiêm phòng vắc xin Dại; lực lượng chức năng đã tiêu huỷ 4 con và xác định có 11 con chó/11 hộ thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh Dại.

Cùng với khuyến cáo người dân, chính quyền xã Thọ Phong đã báo cáo và kiến nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ vắc xin chống bệnh Dại để tiêm phòng bao vây; cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ thực hiện biện pháp chống, không để lây lan ra diện rộng.

Lực lượng chức năng đang triển khai phòng chống bệnh dại tại xã Ia Tơi vào tháng 7/2025.Ảnh: ĐX

Vận động và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc xích nhốt chó nuôi, không được thả rông; báo cáo kịp thời những trường hợp chó nuôi có dấu hiệu nghi, nhiễm, phát bệnh dại…

Được biết đây là địa phương thứ 2 ở Quảng Ngãi xuất hiện ổ bệnh Dại trên chó trong vòng khoảng 3 tháng qua.