Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học "hot" ở Hà Nội: "Tôi vui và hạnh phúc"

Sinh năm 1946, sau 14 năm trong quân ngũ, thầy giáo Nguyễn Văn Hòa về công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, năm 1993, thầy Hòa sáng lập Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy – Hà Nội).

Suốt cuộc đời binh nghiệp và gắn bó với giáo dục, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; nhiều năm liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Tháng 10/2025, nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vinh dự là 1 trong 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” bởi có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu và những đóng góp to lớn, nổi bật cho sự nghiệp GDĐT.

Mới đây, Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa cũng góp mặt tại Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025).

Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, thầy Hòa bày tỏ niềm vui và niềm hạnh phúc trên con đường mình đang đi.

"Cuộc đời tôi có hai chặng đường đáng nhớ: 14 năm quân ngũ, trong đó 10 năm ở chiến trường miền Nam, và gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề dạy học. Chiến tranh đã dạy tôi lòng can đảm, tinh thần bền bỉ, tình đồng đội và giá trị thiêng liêng của hòa bình. Được trở về, đứng trên bục giảng, đồng hành cùng học trò là may mắn lớn nhất đời tôi.

Năm 1993, khi thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, tôi mang trong mình một ước mơ giản dị mà tha thiết: xây dựng một ngôi trường nơi học trò không có nỗi sợ đến lớp, nơi các em được phát triển trong yêu thương, được tôn trọng, được sống là chính mình. Suốt hơn 32 năm, chúng tôi giữ trọn khát vọng ấy để nhà trường trở thành ngôi nhà chung nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn, bồi dưỡng nhân cách cho biết bao thế hệ học sinh Thủ đô.

Tôi thấm thía rằng: Nghề dạy học là nghề của niềm tin, của sự kiên trì và của tình yêu con người. Giáo dục phải vì con người, vì sự phát triển của mỗi học sinh. Mỗi em đều có những tiềm năng riêng và sứ mệnh của người thầy là khơi mở, bồi đắp để các em tự tin, năng động và sáng tạo hơn khi bước vào tương lai".

Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa cũng chia sẻ: "Giáo dục hôm nay đứng trước nhiều cơ hội lớn, nhất là khi Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đang đi vào cuộc sống; đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức: đổi mới chương trình, áp lực xã hội, sự thay đổi tâm lý học sinh trong thời đại số, tác động của AI và mạng xã hội. Nhưng tôi tin rằng, ngọn lửa nghề trong mỗi thầy cô sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả – ngọn lửa của yêu thương, của khát vọng đổi mới, của tinh thần học tập suốt đời.

Trong hành trình ấy, chúng tôi luôn tâm niệm và giữ phương châm: “Thầy cô thay đổi – Học sinh hạnh phúc.” Nhà trường chỉ thật sự thành công khi mỗi học sinh được an toàn, được tôn trọng và hạnh phúc. Vì thế, một phần ngôi nhà chung của giáo dục Hà Nội kiên trì đưa Tâm lý – Giáo dục vào chương trình; bồi dưỡng giáo viên trở thành nhà giáo dục toàn diện; phát triển tài liệu đạo đức – kỹ năng sống; đưa Âm nhạc – Nghệ thuật và thể thao thành những nội dung rèn luyện bắt buộc, với kỳ vọng mỗi học sinh khi tốt nghiệp đều biết chơi một nhạc cụ, một môn thể thao và biết bơi.

Những đổi mới ấy hòa chung với bước tiến mạnh mẽ của giáo dục Thủ đô trong những năm qua: chất lượng đại trà và mũi nhọn đều dẫn đầu cả nước, nhiều học sinh đạt thành tích cao ở đấu trường quốc gia và quốc tế. Chúng tôi tự hào được góp một phần nhỏ bé vào thành tựu chung ấy.



Dù ở môi trường giáo dục nào, người thầy vẫn luôn là “chiến sĩ trên mặt trận giáo dục”. Nghề giáo vừa vinh quang vừa nhiều gian nan, nhưng đó là nghề cao quý nhất, vì chúng ta gieo những hạt giống của tri thức, nhân cách và niềm tin cho tương lai. Tôi đã đi qua chiến tranh và đời dạy học. Và tôi càng thấm thía lời Bác Hồ: “Giáo dục là một mặt trận, nhà giáo là chiến sĩ".

Nhân dịp 20/11, thầy Hòa gửi lời nhắn nhủ: "Mong rằng mỗi chúng ta, ở bất kỳ độ tuổi hay vị trí nào, vẫn giữ trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết và một niềm tin bền bỉ với nghề. Riêng tôi, người lính năm xưa nay tóc đã bạc, xin tự nhắc mình: Hãy luôn nhớ vì sao mình bắt đầu, để mỗi sớm mai bước vào trường, trái tim vẫn rộn ràng như buổi đầu tiên đứng trên bục giảng".