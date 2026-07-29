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Xã hội
Thứ tư, ngày 29/07/2026 15:20 GMT+7

Thấy xương gà đỏ sau khi luộc, có nên ăn tiếp? Câu trả lời không như nhiều người nghĩ

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Trúc Chi (t/h) Thứ tư, ngày 29/07/2026 15:20 GMT+7
Thịt gà đã chín kỹ nhưng xương vẫn đỏ au là hiện tượng khiến không ít người băn khoăn. Nguyên nhân có thể sẽ khiến bạn bất ngờ.
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Điểm danh 7 lợi ích của thịt gà đối với sức khỏe không phải ai cũng biết

Thịt gà là một trong những thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Không chỉ dễ chế biến, ít chất béo và giàu protein, loại thịt này còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất quan trọng, góp phần cải thiện sức khỏe toàn diện. 

Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của thịt gà mà bạn nên biết.

Gà luộc chín kỹ vẫn đỏ xương: Hiện tượng bình thường hay dấu hiệu nguy hiểm? - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao

Thịt gà là nguồn protein nạc dồi dào, chứa ít chất béo và lượng calo tương đối thấp. Đây là thực phẩm phù hợp với những người đang giảm cân, tập luyện thể thao hoặc muốn duy trì vóc dáng khỏe mạnh. Protein trong thịt gà giúp xây dựng và duy trì khối cơ, đồng thời tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Hỗ trợ cải thiện tâm trạng

Ít ai biết rằng thịt gà chứa nhiều tryptophan một axit amin cần thiết để cơ thể sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa cảm xúc. Việc bổ sung thịt gà vào chế độ ăn có thể góp phần cải thiện tâm trạng, giảm cảm giác căng thẳng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Góp phần bảo vệ hệ xương

Theo thời gian, mật độ xương có xu hướng suy giảm, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Nhờ hàm lượng protein dồi dào, thịt gà có thể hỗ trợ duy trì khối lượng cơ và sức khỏe của xương, góp phần làm chậm quá trình mất xương khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp.

Bổ sung phốt pho cho cơ thể

Thịt gà là nguồn cung cấp phốt pho khá tốt một khoáng chất thiết yếu giúp hình thành và duy trì xương, răng chắc khỏe. Không chỉ vậy, phốt pho còn tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như hỗ trợ chức năng thận, gan và giúp hệ thần kinh hoạt động ổn định.

Cung cấp selen, tăng cường miễn dịch

Selen là vi chất cần thiết cho quá trình trao đổi chất và hoạt động của hệ miễn dịch. Đồng thời, chất này còn có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Thịt gà là một trong những thực phẩm tự nhiên chứa lượng selen khá dồi dào, vì vậy có thể trở thành lựa chọn tốt trong chế độ ăn hằng ngày.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Thịt gà chứa nhiều vitamin B6, dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo thành năng lượng. Vitamin B6 cũng tham gia vào nhiều phản ứng sinh hóa trong cơ thể, góp phần duy trì sức khỏe tim mạch, hỗ trợ chức năng thần kinh và giúp quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Thịt gà cung cấp nhiều hợp chất có lợi cho mắt như retinol, alpha-carotene, beta-carotene, lycopene và các tiền chất của vitamin A. Những dưỡng chất này góp phần duy trì thị lực, hỗ trợ hoạt động của võng mạc và giúp giảm nguy cơ mắc một số vấn đề về mắt khi được bổ sung trong chế độ ăn cân đối.

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, thịt gà chỉ phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng khi được chế biến và sử dụng hợp lý. Nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nướng thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ, đồng thời kết hợp với rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để xây dựng chế độ ăn cân bằng.

Bên cạnh đó, cần nấu chín kỹ thịt gà trước khi ăn nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm.

Vì sao thịt gà đã luộc chín nhưng xương vẫn đỏ?

Nhiều người từng gặp tình huống luộc gà rất kỹ nhưng khi chặt ra, phần xương ở đùi hoặc cánh vẫn đỏ hồng, thậm chí vùng thịt sát xương cũng có màu đỏ. Điều này khiến không ít người lo lắng gà chưa chín và tiếp tục luộc thêm. Tuy nhiên, trên thực tế, xương đỏ không đồng nghĩa với thịt sống.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến giải thích hiện tượng này.

Gà luộc chín kỹ vẫn đỏ xương: Hiện tượng bình thường hay dấu hiệu nguy hiểm? - Ảnh 2.
Ảnh minh họa

Gà còn non nên xương dễ đỏ

Đây là nguyên nhân thường gặp nhất. Ở những con gà còn trẻ, hệ xương chưa phát triển hoàn thiện, cấu trúc xương vẫn còn xốp và tủy xương chứa nhiều sắc tố máu hơn so với gà trưởng thành.

Trong quá trình luộc, nhiệt độ cao khiến các sắc tố như hemoglobin và myoglobin trong tủy xương thấm qua lớp xương còn non, lan ra vùng thịt sát xương. Vì vậy, dù thịt đã chín hoàn toàn, phần xương và khu vực quanh xương vẫn có thể giữ màu đỏ hoặc hồng. Hiện tượng này thường xuất hiện ở gà công nghiệp được xuất bán khi còn khá trẻ, nhưng cũng có thể gặp ở một số loại gà ta nếu giết mổ khi chưa đủ tuổi.

Gà cấp đông cũng dễ xuất hiện xương đỏ

Nếu gà đã được cấp đông rồi rã đông trước khi chế biến, các tinh thể đá có thể làm vỡ những mao mạch nhỏ trong tủy xương.

Khi nấu, sắc tố từ tủy xương sẽ dễ thấm ra ngoài hơn, khiến phần xương hoặc vùng thịt sát xương có màu đỏ rõ rệt. Đây là hiện tượng khá phổ biến ở gia cầm đông lạnh và không phải dấu hiệu cho thấy thịt bị hỏng hay chưa chín.

Thịt đã chín nhưng sắc tố vẫn còn

Nhiều người có thói quen nhìn màu xương để đánh giá độ chín của gà, nhưng đây không phải là cách chính xác. Thực tế, thịt gà được coi là an toàn khi phần dày nhất đạt nhiệt độ tối thiểu 74°C, đủ để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh. Trong khi đó, sắc tố tự nhiên quanh xương có thể vẫn chưa bị phân hủy hoàn toàn nên màu đỏ hoặc hồng vẫn còn tồn tại.

Vì vậy, màu xương không phải là căn cứ để kết luận thịt gà còn sống hay đã chín.

Khi nào cần cẩn trọng?

Nếu xương chỉ đỏ nhẹ nhưng thịt săn chắc, nước luộc trong và không có mùi lạ thì gà thường vẫn an toàn để sử dụng nếu đã được nấu chín đúng cách.

Ngược lại, bạn nên tiếp tục nấu nếu nhận thấy:

- Thịt sát xương còn mềm, có màu hồng đậm như thịt sống.

- Nước tiết ra khi xiên vào thịt vẫn có màu đỏ hoặc hồng.

- Nhiệt độ bên trong thịt chưa đạt mức an toàn.

Ngoài ra, nếu gà có mùi ôi, nhớt hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng trước khi chế biến thì tuyệt đối không nên sử dụng, bất kể phần xương có đỏ hay không.

Mẹo luộc gà chín đều, hạn chế đỏ xương

Để giảm tình trạng gà chín nhưng xương vẫn đỏ, ngay từ khâu luộc bạn nên cho gà vào nồi khi nước còn lạnh rồi đun từ từ. Cách này giúp nhiệt truyền đều từ ngoài vào trong, làm phần thịt và xương chín đồng đều hơn.

Sau khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và tiếp tục luộc khoảng 20-30 phút, tùy theo kích thước con gà. Khi gà chín, không nên vớt ra ngay mà nên ngâm thêm trong nước luộc khoảng 10-15 phút. Cách làm này giúp thịt giữ được độ ngọt, da ít nứt và phần sát xương cũng chín kỹ hơn.

Nếu vẫn chưa yên tâm, đừng chỉ nhìn màu xương. Hãy dùng que nhọn xiên vào phần dày nhất của đùi gà. Nếu nước tiết ra trong, không còn màu hồng hoặc đỏ thì gà đã đạt độ chín an toàn và có thể thưởng thức.


Theo: nguoiduatin.vn
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