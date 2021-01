Thế hệ tiểu Hoa đán 85 làm sao để vượt qua “khủng hoảng”

Thế hệ "Hoa 85" được cho là còn ở khoảng cách không nhỏ trong thành tựu nghề nghiệp so với các "Hoa 75".

Thế hệ tiểu Hoa đán sinh sau năm 1985 thường được gọi là "85 Flowers" (Hoa 85) rất nổi tiếng với khán giả thời 4.0, nhất là với hào quang rực rỡ của dàn minh tinh "cực phẩm" như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên…

Việc liên tục được giao các tác phẩm hứa hẹn gây bùng nổ giúp thể hệ "Hoa 85" thêm tự tin, nhưng xem ra cũng khiến họ "mắc kẹt" trong khuôn mẫu chủ yếu là loại vai "nữ thần cổ trang" dù phim vẫn có lượng truy cập cao và ăn khách. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì đó là một "xu thế yếu".

Sau suốt 6 tháng "làng" điện ảnh Hoa ngữ cũng rơi vào tình trạng đình trệ chung do Covid-19, khán giả càng mong đợi loạt tác phẩm mới ra mắt vào nửa cuối năm 2020 của những ngôi sao đại diện cho thế hệ "Hoa 85" vẫn miệt mài trên phim trường, bao gồm:

"Tôi thân yêu" (Dear Myself) với diễn xuất của Lưu Thi Thi - Chu Nhất Long; "Tòa tháp chọc trời" (Skyscraper) của Angelababy; "Yến Vân đài" (Yanyuntai) của Đường Yên; bộ phim võ thuật ăn khách gần đây "Hữu Phỉ" (You Fei) của Triệu Lệ Dĩnh và "Thời đại hoàng kim" (The Golden Years) với sự tham gia của Lưu Thi Thi và Nghê Ni.

Đặc biệt khán giả rất háo hức trông chờ sự trở lại ngoạn mục cùng những bất ngờ mới của các "Hoa 85" sau lần đầu họ làm mẹ, nhất là Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên. Nhưng nhìn chung phim mới của các "Hoa 85" nổi tiếng nhất đều giảm độ Hot, thậm chí còn bị giới chuyên môn cảnh báo có xu hướng bị "ra rìa" nhiều hơn các phim khác.

Như "Yến Vân đài" quy tụ cả dàn sao Đường Yên - Đậu Kiêu - Xa Thi Mạn… vốn được kỳ vọng trở thành một "bom tấn" cổ trang mới, nhưng vừa ra mắt vài tập đầu phim đã bị đánh giá thấp và gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Phim bị chê từ cốt truyện tới diễn xuất (vai của Đường Yên bị cho là không đem lại cảm giác gì mới lạ so với "khuôn mẫu" trước đây) và mới đây còn dính nghi vấn "đạo nhạc".

Cũng như Đường Yên, nhân vật chính trong phim mới "Hữu Phỉ" được Triệu Lệ Dĩnh thể hiện sau khi sinh con tuy được khen là rất cố gắng nhập vai, nhưng phim lại dính nghi vấn "bơm" (thổi phồng) lượt truy cập và cũng bị chê không ít.

Rating (xếp hạng) của "Tôi thân yêu" không ngừng sụt giảm từ 0,9% ngày đầu ra mắt xuống còn 0,4% khi kết thúc, nguyên nhân chủ yếu bị cho là do diễn xuất của Lưu Thị Thi đã "nhàm".

Phim "Hoa Mộc Lan" của Lưu Diệc Phi cũng vấp phải những trục trặc nên khó có thể phát triển tiếp theo.

Còn Dương Mịch suốt cả năm 2020 không xuất hiện vì các phim cô tham gia đều đang trong quá trình quay. Tuy tên cô vẫn luôn giúp các phim duy trì được lượng truy cập vào loại cao nhất, nhưng tiềm năng tương lai của Dương Mịch được giới chuyên môn đánh giá không cao.

Sức bật tuổi trẻ, nhiệt huyết và khát vọng vươn lên thúc đẩy các "Hoa 90" (sinh từ sau năm 1990 tới 2000) có thể tạo nên những đột phá mới.

Tới nay cả Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đều mới chỉ giành được những giải "phổ biến" trong các giải thưởng chính thống. Trong khi Lưu Diệc Phi và Nghê Ni thậm chí còn không có được giải thưởng nổi tiếng nào. Còn Angelababy tuy năm 2016 được trao giải Trăm hoa đua nở cho vai nữ diễn viên phụ trong phim "Kẻ trộm mộ - Huyền thoại trở lại" (Mojin: The Lost Legend), nhưng bị các đồng nghiệp cho là "chưa xứng đáng".

Theo nhận xét của giới chuyên môn, thế hệ "Hoa 85" gần như không có được giải thưởng "nặng ký" nào ở các hạng mục do các chuyên gia bình chọn. Nhìn chung các phim mang dấu ấn "Hoa 85" có xu hướng thương mại hóa cao (trong lĩnh vực này họ rất thành công), nhưng về thành tựu nghề nghiệp thì còn ở khoảng cách không nhỏ so với thế hệ "Hoa 75" (sinh sau năm 1975), trong khi thế hệ "Hoa 90" (từ sinh sau năm 1990 tới sau năm 2000) đang đuổi sát nút, thậm vượt lên.

Bởi vậy thế hệ "Hoa 85" được giới chuyên môn đánh giá là đang ở thời kỳ khủng hoảng mà để tự đổi mới vượt qua được là vấn đề khá nan giải.

