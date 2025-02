"Thế lực" nào đứng sau thành công của "Na Tra: Ma đồng náo hải"?

Ngày 6/2 (tức chỉ 9 ngày sau khi công chiếu), bộ phim "Na Tra 2" đã chính thức vượt qua "Trận chiến Hồ Trường Tân" để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Với con số ấn tượng 1,15 tỷ USD và vẫn tiếp tục tăng, "Na Tra 2" không chỉ thống trị thị trường nội địa mà còn lập kỷ lục doanh thu cao nhất tại một thị trường đơn lẻ trên thế giới.

Ngày 10/2, tài khoản Weibo của đoàn phim đăng ảnh cảm ơn hơn 163 triệu lượt khán giả xem tác phẩm tại rạp. Phim phá kỷ lục ăn khách nhất phòng vé Trung Quốc mọi thời đại, đồng thời là tác phẩm không do Hollywood sản xuất đầu tiên doanh thu vượt một tỷ USD.

Tạo hình nhân vật Na Tra. Ảnh: Sina.

Sự thành công vượt trội này đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi trước đó, năm 2024 được đánh giá là một năm khó khăn của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Việc bộ phim phải đối mặt với lịch chiếu "chật chội" vào dịp Tết Nguyên đán, cùng với quá trình sản xuất kéo dài suốt 5 năm, đã khiến nhiều người hoài nghi về khả năng thành công của nó. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, "Na Tra 2" đã tạo nên cơn sốt, lật đổ mọi dự đoán và trở thành hiện tượng văn hóa mới của Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng, thành công của "Na Tra 2" đến từ nhiều yếu tố. Một phần đến từ sự phổ biến của văn hóa "erciyuan" - một dòng chảy văn hóa bao gồm: anime, truyện tranh và trò chơi điện tử. Cùng với đó, phong trào "guochao" – xu hướng tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống Trung Quốc – cũng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự yêu thích đối với bộ phim. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác lại ít được nhắc đến: Phong trào "Đảng Công nghiệp" – một cộng đồng trực tuyến đề cao sự tiến bộ công nghệ và vai trò của khoa học trong sự phát triển quốc gia.

Đạo diễn Sủi Cảo - người đứng sau thành công của Na Tra 2. Ảnh: Sixth Tone.

Phong trào "Đảng Công nghiệp" và ảnh hưởng tới điện ảnh Trung Quốc

Phong trào "Đảng Công nghiệp" là một cộng đồng trực tuyến đề cao lý tính khoa học, tiến bộ công nghệ và sự phục hưng quốc gia. Trước đó, dấu ấn lớn nhất của phong trào này trong lĩnh vực văn hóa đại chúng là bộ phim "Lưu lạc địa cầu" của đạo diễn Quách Phàm ra mắt năm 2019. Dựa trên tiểu thuyết ngắn của Lưu Từ Hân, bộ phim đã thể hiện sức mạnh công nghệ Trung Quốc, giúp phim đạt doanh thu 700 triệu USD và mở đường cho phần tiền truyện thành công không kém.

Mặc dù phong trào này đã phần nào lắng xuống trong những năm gần đây, nhưng vẫn có thể thấy rõ trong "Na Tra 2" cũng như trò chơi điện tử đình đám "Black Myth: Wukong" của GameScience. Dù hai sản phẩm này đều lấy cảm hứng từ thần thoại và văn học cổ điển, nhưng cả đạo diễn Sủi Cảo và CEO GameScience, Phùng Cát, đều có chung khát vọng đưa Trung Quốc lên vị trí hàng đầu trong ngành giải trí toàn cầu bằng sự đổi mới công nghệ.

Sủi Cảo (tên thật là Dương Vũ) là một đạo diễn có hành trình sự nghiệp đặc biệt. Anh tự học làm phim trong thời gian học đại học ngành dược, trước khi chuyển sang theo đuổi lĩnh vực hoạt hình một cách chuyên nghiệp.

Năm 2010, bộ phim ngắn "See Through" của anh giành giải tại Liên hoan phim quốc tế Berlin, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Thành công của "Na Tra" năm 2019 đã giúp Sủi Cảo có toàn quyền kiểm soát sáng tạo đối với "Na Tra 2", điều này cho phép anh đầu tư mạnh tay vào công nghệ hình ảnh. Với 1.948 cảnh hiệu ứng đặc biệt, "Na Tra 2" không chỉ vượt trội so với phần trước mà còn thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành hoạt hình Trung Quốc.

Hình ảnh quảng cáo cho “Black Myth: Wukong” và nhà sản xuất Quách Phàm. Ảnh: IG.

Bên cạnh công nghệ, các đạo diễn như Sủi Cảo, Quách Phàm và Phùng Cát còn mang trong mình tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Quách Phàm đã nhấn mạnh rằng, khoa học viễn tưởng cần sự hậu thuẫn của quốc gia, bởi chỉ khi Trung Quốc đủ mạnh, thể loại này mới có thể đứng vững trên thị trường quốc tế. Tương tự, "Black Myth: Wukong" cũng được quảng bá như "trò chơi AAA đầu tiên của Trung Quốc", nhằm khẳng định sự vươn lên của ngành công nghiệp trò chơi điện tử nước này.

Phùng Cát cho rằng, thành công của trò chơi này là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa văn hóa, tài năng, môi trường kinh doanh và ngành công nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc với sự tương tác toàn cầu.

Giảo Tử cũng từng chia sẻ rằng, một trong những lý do khiến quá trình phát triển "Na Tra 2" kéo dài là do ông gặp khó khăn khi hợp tác với các đội ngũ hiệu ứng quốc tế. Ông cho hay, họ có thái độ "kiêu ngạo và định kiến", do đó ông quyết định tuyển dụng hoàn toàn đội ngũ trong nước, qua đó khẳng định khả năng tự chủ của ngành công nghiệp hoạt hình Trung Quốc.

Ngành giải trí Trung Quốc bước vào kỷ nguyên mới

Quách Phàm, Phùng Cát và Sủi Cảo đều là những người trưởng thành trong thời kỳ Trung Quốc phát triển mạnh mẽ về kinh tế và công nghệ. Dù không ai trong số họ công khai nhận mình thuộc phong trào "Đảng Công nghiệp", nhưng các tác phẩm của họ phản ánh rõ ràng tinh thần đổi mới công nghệ và mong muốn đưa Trung Quốc vươn tầm thế giới. Sự thành công của họ đã khiến người hâm mộ gọi họ là "ba trụ cột của ngành giải trí Trung Quốc".

Thành công vang dội của "Na Tra 2" có thể được xem như sự khẳng định, ảnh hưởng của phong trào "Đảng Công nghiệp" trong văn hóa đại chúng. Trước đây, ngành giải trí Trung Quốc chủ yếu xoay quanh các ngôi sao thần tượng, nhưng giờ đây, những nhà làm phim đam mê công nghệ như Giảo Tử đang dần chiếm lĩnh thị trường. Họ có thể được so sánh với những đạo diễn như James Cameron, người luôn theo đuổi sự đổi mới kỹ thuật trong điện ảnh.

Những nhân vật trong phim "Na Tra 2". Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch này cũng đặt ra câu hỏi về tính đa dạng trong nghệ thuật. Khi ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc ngày càng tập trung vào công nghệ và hiệu ứng hình ảnh, liệu những câu chuyện có chiều sâu nhưng không phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật có còn đất sống?

Thành tựu của những đạo diễn như Giảo Tử là không thể phủ nhận, nhưng nếu mọi sản phẩm đều chạy theo công nghệ thì nền điện ảnh có thể mất đi những giá trị nghệ thuật khác.