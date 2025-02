The Opus One giải bài toán sở hữu căn hộ “xứng tầm đẳng cấp, vừa tầm tài chính” The Opus One giải bài toán sở hữu căn hộ “xứng tầm đẳng cấp, vừa tầm tài chính”

Chiếm sóng thị trường ngay từ khi ra mắt với hàng loạt giá trị vượt trội trên cả khía cạnh đầu tư lẫn an cư, hai tòa căn hộ đầu tiên của The Opus One (OS1, OS5), thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng và nhà đầu tư nhờ chính sách bán hàng ưu việt, hiếm có.

Hàng hiếm ra mắt giữa lúc nguồn cung chạm đáy Thống kê của Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho thấy, nguồn cung căn hộ tại TP HCM liên tục sụt giảm qua các năm và chạm đáy vào 2023-2024. Nguyên nhân một phần là do nhiều chủ đầu tư cần thêm thời gian thăm dò thị trường, dời thời điểm bán sang các năm sau. Lý do nữa là có rất ít dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoài ra, báo cáo từ Bộ Xây dựng cho rằng việc áp dụng bảng giá đất mới trong năm 2024 có thể khiến giá BĐS tại TP HCM tăng từ 15-20%. Giá đất tăng cao buộc nhiều chủ đầu tư phải điều chỉnh giá bán, thậm chí một số dự án có thể phải tạm hoãn hoặc dừng triển khai. Hai tòa tháp căn hộ hạng sang đầu tiên của The Opus One có giá bán được công bố chỉ từ 65 triệu đồng/m2 Nguồn cung căn hộ mới ngày càng trở nên khan hiếm tiếp tục kéo dài tình trạng sang năm 2025, trong khi nhu cầu mua nhà vẫn tăng cao đã đẩy giá căn hộ liên tục lập đỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, giá bán trung bình của dự án ở TP HCM tăng 30,6% từ 49,2 triệu đồng/m2 (quý II/2019) lên 64,2 triệu đồng/m2. Ở phân khúc BĐS hạng sang, giá căn hộ đã cán mốc từ 80 triệu đồng/m2 trở lên và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Giữa lúc khách hàng và nhà đầu tư đang băn khoăn trước bài toán sở hữu căn hộ "xứng tầm đẳng cấp, vừa tầm tài chính" thì dự án The Opus One cho ra mắt hai tòa tháp căn hộ hạng sang đầu tiên đã giải tỏa cơn khát thị trường, với giá bán hợp lý. Với giá bán hiếm có cùng nhiều giá trị vượt trội về vị trí, tầm nhìn, hệ tiện ích, thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao… The Opus One ngay lập tức được khách hàng săn đón. Chỉ trong 30 giờ ra mắt đợt đầu, đã có hơn 80% căn hộ tìm được chủ nhân. Dự án càng thêm "hot" trong bối cảnh khu Đông trở thành điểm đến an cư và đầu tư lý tưởng vì có nhiều dư địa để phát triển, không gian sống thoáng đãng, hạ tầng giao thông và tiện ích được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Hai tòa tháp căn hộ hạng sang OS1 và OS5 sở hữu tầm view đắt giá. Chính sách ưu việt duy trì sức nóng cho dự án Top 1 Nhân dịp The Opus One chính thức ra mắt thị trường hai tòa tháp căn hộ OS1 và OS5, chủ đầu tư đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho người mua. Nổi bật nhất là chính sách thanh toán giãn tiến độ lên tới 16 đợt, giúp khách dễ dàng sở hữu căn hộ hạng sang Top 1 tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn với tài chính chỉ từ 39 triệu đồng/tháng. Đối với khách hàng lựa chọn vay vốn ngân hàng, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất lên đến 70%, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn 30/6/2027. Như vậy, khách hàng có đến gần 15 tháng sau khi nhận nhà về ở để chuẩn bị kế hoạch trả góp cho ngân hàng, giải tỏa đáng kể áp lực tài chính. Thêm một khoản ưu đãi hấp dẫn được chủ đầu tư đưa ra ngay thời điểm đầu năm, đó là gói "Tân gia chào Xuân" áp dụng theo từng loại hình căn hộ. Khách mua căn Studio sẽ nhận chiết khấu vào giá bán trị giá 160 triệu đồng, với căn 1PN+1 là 220 triệu đồng và 280 triệu đồng với căn 2PN. Bên cạnh đó, khách mua 100 căn đầu tiên (loại 1PN+1 và 2PN) từ nay đến 31/3/2025 sẽ có cơ hội sở hữu xe VinFast VF3 sành điệu. Giá bán cạnh tranh nhất thị trường mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho căn hộ The Opus One. Theo các chuyên gia, với giá bán và chính sách bán hàng ưu việt, The Opus One có thể được xếp vào nhóm "hiếm có khó tìm" trên thị trường. Dư địa tăng trưởng càng lớn khi dự án Top 1 nằm trong lòng đại đô thị có hệ tiện ích đồng bộ, kết nối với nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng đang trong giai đoạn tăng tốc hoàn thiện. Trong đó phải kể đến Vành đai 3 xuyên tâm dự án, chuẩn bị đưa vào khai thác 15km cầu cạn đoạn qua TP Thủ Đức vào cuối năm 2025. Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn 1 với công suất 25 triệu khách/năm trong năm 2026. Cột mốc 2026 cũng là thời điểm bàn giao toàn bộ The Opus One. Giới chuyên gia nhận định, dự án sẽ ghi nhận mức giá tăng từ 45-50% dưới sự tác động của hạ tầng giao thông. Trong khi đó, ngay lúc này, The Opus One đã ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư, khi từ ngày 22/12, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kế cận Vinhomes Grand Park đã chính thức đi vào hoạt động. Căn hộ mẫu 2PN, với diện tích từ 78,4m2 - 85m2, mang đậm phong cách nghỉ dưỡng hạng sang. Không những là khối tài sản sinh lời mạnh mẽ, The Opus One còn kiến tạo không gian sống hàng hiệu với nhiều trải nghiệm độc quyền dành cho khách mua ở thực. Các căn hộ tại đây được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, hệ tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng hạng sang tạo cảm giác "về nhà như về resort". Là dự án hợp tác đầu tay tại miền Nam của hai thương hiệu BĐS hàng đầu là Vinhomes và Tập đoàn SAMTY (Nhật Bản), The Opus One với những giá trị vượt trội, được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ cho thị trường BĐS TP HCM khi bước sang năm mới 2025. Tham khảo thêm Mở bán với mức giá “kịch sàn”, The Opus One tạo sóng cho thị trường căn hộ khu Đông

